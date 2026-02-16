Cazul, care a ajuns deja pe masa procurorilor și a Inspectoratului Școlar, ridică semne de întrebare grave privind siguranța copiilor în instituțiile de stat.

Ce spun părinții

Totul a început pe 21 noiembrie 2025, când părinții au descoperit mai multe vânătăi pe corpul copilului la preluarea de la grupa „Raza de soare”.

Explicațiile evazive ale educatoarelor („probabil s-a jucat”) i-au determinat pe aceștia să solicite vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Ceea ce au văzut pe înregistrări i-a șocat. Potrivit părinților, imaginile arată cum copilul a fost ținut ore în șir într-un pătuț, alături de alți doi minori, unde a fost supus unor agresiuni repetate.

„Se vedea clar cum unul dintre copii s-a așezat peste el și îl lovea, îl mușca, în timp ce copilul nostru era ghemuit într-un colț al pătuțului. Educatoarele erau în încăpere, dar nu au intervenit”, acuză familia.

Mai mult, părinții vorbesc despre existența unui „pat al pedepsiților”, un loc destinat izolării copiilor considerați „obraznici”, care ar fi dispărut din clasă după izbucnirea scandalului.

Tot în ziua respectivă, copilul ar fi fost privat de masă, primind doar o felie de pâine, izolat de restul grupului.

Poziția conducerii creșei

Directoarea Creșei nr. 1, prof. Iulia Laura Tarău, respinge ferm acuzațiile de abuz din partea personalului. Conducerea pune incidentele pe seama dificultăților majore de adaptare ale copilului, care ar fi manifestat „plâns continuu, refuz alimentar și manifestări violente”.

Referitor la imaginile incriminatoare, directoarea susține că acestea surprind „exclusiv interacțiuni conflictuale între copii”, fără acte de violență comise de angajați. Instituția afirmă că a pus înregistrările la dispoziția organelor de anchetă.

Gravitatea acuzațiilor a declanșat o reacție în lanț a instituțiilor statului

La data de 21 ianuarie 2026, părinții au depus plângere penală. În prezent, Biroul de Investigații Criminale și Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila instrumentează un dosar pentru neglijență în serviciu și loviri sau alte violențe.

Protecția Copilului a confirmat existența unor semne fizice pe corpul minorului care „nu pot fi corelate cu activitățile desfășurate în unitate”.

Ancheta socială a stabilit că băiețelul nu este expus riscurilor în mediul familial, mutând responsabilitatea verificărilor către sistemul educațional.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean a confirmat demararea unei anchete disciplinare și a procedurilor specifice cazurilor de violență în școli.

În prezent, dosarul se află în lucru la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brăila și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

