„Sentiment” a contestat măsura arestului preventiv

Ion Gigel, zis „Sentiment”, în vârstă de 37 de ani, care avea permisul suspendat, a pătruns cu mașina într-o intersecție din Brăila pe culoarea roșie a semaforului, lovind două autoturisme și oprindu-se într-un stâlp de electricitate, potrivit De Brăila.

Două persoane au fost grav rănite în urma impactului. Ambele victime sunt internate în stare critică la secția de Terapie Intensivă. O femeie de 59 de ani, aflată pe trotuar, a fost prinsă între autoturismul condus de „Sentiment” și un stâlp, suferind o amputație gravă la un picior. De asemenea, un tânăr de 30 de ani, șoferul uneia dintre mașinile lovite de conducătorul fără permis, a suferit răni grave la nivelul capului.

Bărbatul a părăsit locul accidentului, însă, după câteva ore, s-a predat polițiștilor. Ion Gigel este acuzat de conducere fără permis, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

Judecătoria Brăila a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, iar acesta a contestat măsura pe 4 martie. Tribunalul Brăila urmează să decidă, în mod definitiv, dacă bărbatul va rămâne în spatele gratiilor sau dacă va fi dispusă o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu ori controlul judiciar.

Un paramedic din Brăila aflat în timpul liber a salvat doi oameni de la moarte

Plutonierul adjutant Gabriel Chivu, paramedic SMURD și angajat al ISU „Dunărea” din 2012, se afla în timpul liber când a intervenit pentru a acorda primul ajutor celor două victime ale accidentului produs luni, 2 martie, în apropierea intersecției Gării-Griviței.

Până la sosirea echipajelor medicale, paramedicul a evaluat rapid situația și a acordat primele îngrijiri, intervenind la fiecare rănit.

Nu este prima dată când Gabriel Chivu acordă ajutor în timp ce se află în timpul liber. De-a lungul anilor, a mai intervenit la accidente produse în aceeași zonă. Anul trecut, când se afla în concediu în Grecia, acesta a intervenit pentru a salva un bărbat care s-a prăbușit pe plajă.