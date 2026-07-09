Primăria Brăila nu vrea să cumpere o parte din Moara Violatos

Primăria Municipiului Brăila a decis să nu își exercite dreptul de preempțiune pentru achiziționarea mai multor apartamente și a mansardei din emblematicul imobil Moara Violatos, situat pe Faleza Dunării.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila, din 29 mai, unde au fost aprobate șapte proiecte de hotărâre care confirmă această poziție. Potrivit portalului de știri locale Obiectivbr.ro, clădirea este scoasă la vânzare de actualul proprietar, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA.

Motivele pentru care Primăria Brăila nu vrea să cumpere o parte din Moara Violatos

Construită în 1898 după planurile renumitului inginer Anghel Saligny, Moara Violatos este un monument istoric de importanță majoră pentru Brăila.

Clădirea, amplasată pe strada Fața Portului, nr. 1, a fost una dintre cele mai moderne mori din sud-estul Europei la momentul inaugurării. Totuși, starea avansată de degradare a clădirii, combinată cu faptul că doar o parte din aceasta este scoasă la vânzare, au fost principalele motive invocate pentru decizia Primăriei de a nu achiziționa apartamentele.

Viceprimarul Alexandru Jantea a explicat că „imobilul nu a fost scos la vânzare integral, ci doar o mică parte din acesta. Nu ar fi în interesul Primăriei să cumpărăm câteva apartamente, în timp ce restul rămâne în proprietate privată”.

Șase apartament și o mansardă din Moara Violatos se vând cu 150.000 de euro

Potrivit documentației oficiale, oferta de vânzare pentru cele șase apartamente și mansardă totalizează 761.385 de lei, echivalentul a aproximativ 150.000 de euro.

Apartamentele sunt descrise ca fiind spații comerciale, cu suprafețe utile variind între 143 și 169 de metri pătrați.

Proprietățile includ și cote-părți din spațiile comune și terenul aferent clădirii. De exemplu, apartamentul situat la parter, cu o suprafață utilă de 143,15 mp, include șase încăperi și un hol, în timp ce mansarda, situată la etajul 6, are o suprafață totală de 169,30 mp. Proprietățile sunt descrise ca fiind într-o stare care necesită investiții majore pentru reabilitare.

Care este istoria morii proiectate de Anghel Saligny

Istoria acestui edificiu impresionant a început la sfârșitul secolului al XIX-lea. Moara Violatos a fost construită după planurile celebrului inginer Anghel Saligny și a fost inaugurată în anul 1898. Proprietarul ei, Panait Violatos, făcea parte dintr-o cunoscută familie de comercianți de grâne cu origini grecești, care s-a stabilit în Brăila la începutul anilor 1800.

Construcția cu șase etaje a fost considerată la acea vreme o adevărată minune a tehnologiei din sud-estul Europei și din întregul Orient. Moara funcționa fără întrerupere, fiind dotată cu motoare pe abur și o instalație electrică modernă. Din punct de vedere tehnic, edificiul ascunde detalii fascinante. Din cauza structurii solului și a pânzei freatice ridicate de la malul fluviului, clădirea a fost așezată pe o structură formată din piloni speciali înmuiați în catran și uleiuri naturale, pentru a asigura o stabilitate de lungă durată.

Capacitatea de producție era una uriașă pentru acele vremuri, depășind 100 de tone de făină procesată zilnic. Mare parte din această producție era destinată exportului, ajungând în piețele din Orientul Mijlociu și în nordul Africii. Fabrica era conectată direct cu Dunărea printr-un tunel subteran, o instalație specială permițând transferul rapid al cerealelor direct din șlepuri în interiorul morii.

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