Bărbatul, aflat în stare avansată de ebrietate, a lovit un autoturism din spate, care, în urma impactului, a fost proiectat într-o autospecială de poliție aflată în față. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Conform polițiștilor, etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la spital s-a confirmat o concentrație de 2,95 g/l alcool pur în sânge.

Pe lângă pierderea permisului de conducere, bărbatul riscă acum o pedeapsă cu închisoarea pentru faptele sale.

Un alt șofer din Brăila, cu alcoolemie 3,35 g/l alcool pur în sânge, a provocat un accident pe 13 februarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE