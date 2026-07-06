Incidentul a fost raportat printr-un apel la 112 în jurul orei 19.20, sâmbătă, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

„Sandu N. avea o mașină mică electrică și a intrat intenționat într-o masă unde erau mai mulți tineri și jucau remi. I-a rupt picioarele unei persoane, Dan M., iar la altul a sărit cu toporul și l-a tăiat la mână”, a povestit un martor ocular.

Martorii au relatat pentru Obiectiv Brăila că incidentul a pornit de la un conflict verbal, care a escaladat rapid în violență.

Polițiștii chemați la fața locului au descoperit că șoferul era sub influența băuturilor alcoolice, cu o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice și pentru îngrijiri medicale, întrucât a fost și el implicat în altercație.

În urma atacului, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 57 de ani, au suferit răni și au fost transportați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) la spital, unde au primit îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ, polițiștii au ridicat vehiculul folosit în incident, precum și mai multe obiecte tăietoare-descoperite asupra agresorului.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului violent.

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