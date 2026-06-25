Contracte semnate în interes propriu

Procurorii DNA susțin că, în perioada 27 mai 2017 – 8 mai 2023, pe când ocupa funcția de manager al spitalului, Râșnoveanu ar fi încheiat, prin dispoziții manageriale, patru contracte individuale de muncă cu timp parțial pentru ea însăși, potrivit informațiilor G4Media.ro.

Aceasta ar fi semnat atât în calitate de angajator, cât și de angajat, obținând astfel beneficii patrimoniale în valoare de 469.263 de lei, constând în salarii și sporuri, și prejudiciind unitatea medicală cu aceeași sumă.

Angajări fără concurs și prelungiri ilegale

DNA mai acuză că, în perioada iulie 2017 – septembrie 2023, fostul manager ar fi dispus încheierea a două contracte de muncă pentru posturi de asistent medical și economist, fără organizarea concursurilor necesare.

Mai mult, în 2023, Râșnoveanu nu ar fi dispus încetarea acestor contracte, deși termenul legal de 90 de zile de la încheierea stării de risc epidemiologic expirase pe 27 septembrie 2023. Astfel, prejudiciul cauzat spitalului prin aceste angajări nelegale este estimat la 123.020 de lei.

Măsuri de recuperare a prejudiciului

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila s-a constituit parte civilă în dosar, cerând recuperarea sumelor considerate prejudicii. Totodată, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil coproprietate al fostei directoare, pentru a asigura recuperarea pagubei.

Râșnoveanu și-a dat demisia din funcția de manager în octombrie 2023, în urma unui incident care a stârnit controverse publice. Un pacient internat în secția de Cardiologie a fost găsit decedat lângă gardul spitalului, după ce plecase desculț și îmbrăcat în pijama.

Președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac, i-a cerut demisia, iar purtătorul de cuvânt al spitalului a atribuit incidentul firmei de pază. Poliția a deschis atunci un dosar penal pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu.

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