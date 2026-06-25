Contracte semnate în interes propriu

Procurorii DNA susțin că, în perioada 27 mai 2017 – 8 mai 2023, pe când ocupa funcția de manager al spitalului, Râșnoveanu ar fi încheiat, prin dispoziții manageriale, patru contracte individuale de muncă cu timp parțial pentru ea însăși, potrivit informațiilor G4Media.ro.

Aceasta ar fi semnat atât în calitate de angajator, cât și de angajat, obținând astfel beneficii patrimoniale în valoare de 469.263 de lei, constând în salarii și sporuri, și prejudiciind unitatea medicală cu aceeași sumă.

Angajări fără concurs și prelungiri ilegale

DNA mai acuză că, în perioada iulie 2017 – septembrie 2023, fostul manager ar fi dispus încheierea a două contracte de muncă pentru posturi de asistent medical și economist, fără organizarea concursurilor necesare.

Mai mult, în 2023, Râșnoveanu nu ar fi dispus încetarea acestor contracte, deși termenul legal de 90 de zile de la încheierea stării de risc epidemiologic expirase pe 27 septembrie 2023. Astfel, prejudiciul cauzat spitalului prin aceste angajări nelegale este estimat la 123.020 de lei.

Măsuri de recuperare a prejudiciului

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila s-a constituit parte civilă în dosar, cerând recuperarea sumelor considerate prejudicii. Totodată, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil coproprietate al fostei directoare, pentru a asigura recuperarea pagubei.

Râșnoveanu și-a dat demisia din funcția de manager în octombrie 2023, în urma unui incident care a stârnit controverse publice. Un pacient internat în secția de Cardiologie a fost găsit decedat lângă gardul spitalului, după ce plecase desculț și îmbrăcat în pijama.

Președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac, i-a cerut demisia, iar purtătorul de cuvânt al spitalului a atribuit incidentul firmei de pază. Poliția a deschis atunci un dosar penal pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ohoo, ce anunț mai avem în politică! La așa mișcare chiar nu se mai gândea cineva! Cătălin Predoiu a spus totul tranșant. Acum s-a schimbat tot
Viva.ro
Ohoo, ce anunț mai avem în politică! La așa mișcare chiar nu se mai gândea cineva! Cătălin Predoiu a spus totul tranșant. Acum s-a schimbat tot
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma
Opinii 08:40
Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
LiveText
Politică 24 iun.
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
Parteneri
Drama ascunsă a românilor din UK, la un deceniu de la Brexit: Familii rupte și generația de „copii-apatrizi” din Regat
Adevarul.ro
Drama ascunsă a românilor din UK, la un deceniu de la Brexit: Familii rupte și generația de „copii-apatrizi” din Regat
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Cu ce se ocupă fiica lui Liviu Vârciu în America: „Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați!”
Stiri Mondene 11:21
Cu ce se ocupă fiica lui Liviu Vârciu în America: „Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați!”
Imagini de la Unica Urban Party 2026. Vedetele au impresionat cu apariții inspirate din nostalgia românească
Stiri Mondene 10:26
Imagini de la Unica Urban Party 2026. Vedetele au impresionat cu apariții inspirate din nostalgia românească
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
ObservatorNews.ro
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Mediafax.ro
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Doua cutremure si zeci de mii de morti. Venezuela la pamant . Imaginile
Redactia.ro
Doua cutremure si zeci de mii de morti. Venezuela la pamant . Imaginile
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

Nicușor Dan, baie de mulțime cu tinerii, la Cluj, la miezul nopții. A semnat autografe și a făcut selfie-uri
Politică 09:02
Nicușor Dan, baie de mulțime cu tinerii, la Cluj, la miezul nopții. A semnat autografe și a făcut selfie-uri
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
LiveText
Politică 24 iun.
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video
Fanatik.ro
Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație