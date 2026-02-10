O achitare controversată

Judecătoarea Cristina Coarnă a dispus o achitare controversată, bazată pe argumente contrare legii, susținând eronat că șoferul nu avea obligația recoltării probelor biologice. În plus, magistratul a ignorat statutul de recidivist al bărbatului, deși acesta își executase deja pedeapsa anterioară. Eroarea a fost corectată de Curtea de Apel Galați, care a invalidat achitarea și a dispus condamnarea definitivă a inculpatului la închisoare.

Curtea de Apel Galați a desființat integral sentința din octombrie 2025 a Judecătoriei Brăila, prin care magistratul Cristina Coarnă dispusese achitarea unui bărbat acuzat de refuzul prelevării de probe biologice. Instanța de control judiciar a calificat soluția inițială drept „greșită”, transformând achitarea într-o condamnare cu executare imediată.

Bărbatul chitat de judecătoarea Coarnă a condus un autoturism cu o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu a oprit la semnalul polițiștilor, mărind viteza și fugind de agenți. În cele din urmă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat și s-a oprit într-un şanţ de pe marginea drumului. Inițial a suflat în fiolă, însă a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei din sânge.

Curtea de Apel Galați a respins argumentele judecătoarei

Conform motivării obținute în exclusivitate de De Brăila, Curtea de Apel Galați a respins argumentele judecătoarei Cristina Coarnă, subliniind că modificările legislative invocate de aceasta nu afectează încadrarea faptei.

Magistrații au stabilit clar: fapta inculpatului întrunește toate elementele infracțiunii de refuz al prelevării de mostre biologice. În consecință, instanța a dispus o pedeapsă de 1 an și 2 luni de închisoare cu executare. Decizia este cu atât mai severă cu cât bărbatul este recidivist, având un rest de pedeapsă de peste 6 luni dintr-o condamnare anterioară, din care fusese liberat condiționat.

În octombrie 2025, judecătoarea Cristina Coarnă de la Judecătoria Brăila a decis eliberarea din arest preventiv a lui Răzvan Giorgian Turcu, un tânăr de 24 de ani cu antecedente penale, acuzat că a atacat cu o macetă un alt tânăr pe stradă. Magistratul a motivat hotărârea prin faptul că „faptele nu prezintă o violență extremă”, potrivit debraila.ro.



