Adolescentul de 15 ani a început cu vandalizarea unei mașini în Brașov

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 februarie 2026. Potrivit comunicatului emis luni de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, adolescentul a început prin a vandaliza un autoturism parcat pe strada Constantin Lacea nr. 3.

„În jurul orei 03.05, minorul a lovit cu o cărămidă luneta, geamul stânga față și parbrizul mașinii, provocând spargerea lunetei și fisurarea geamului și a parbrizului”, au transmis autoritățile, potrivit News.ro.

Minorul din Brașov a dat apoi foc altor mașini parcate pe o stradă din oraș

Ulterior, tânărul s-a deplasat pe Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 3, unde a continuat acțiunile.

„În intervalul orar aproximativ 03.14-03.18, minorul a spart cu o piatră luneta unui alt autoturism, apoi a incendiat mașina, distrugând-o în totalitate. Incendiul astfel produs s-a propagat la un alt autoturism, ce se afla parcat lângă cel dintâi, degradând mai multe elemente ale caroseriei de pe partea dreaptă”, se precizează în comunicat.

Adolescentul a dat foc mașinilor din Brașov după o provocare primită online

Procurorii au subliniat că, în timp ce mașinile erau cuprinse de flăcări, adolescentul a distribuit pe rețelele de socializare filmări cu incidentul, confirmând astfel că a îndeplinit provocarea lansată online.

Tânărul a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Parchetul a formulat propunerea de arestare preventivă, iar Judecătoria Brașov a aprobat cererea, dispunând arestarea minorului pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz de distrugere provocată de o provocare de pe rețelele sociale.

O provocare de pe TikTok s-a sfârșit cu un dosar penal și pentru un tânăr din Mehedinți. În urmă cu o lună, adolescentul a fost acuzat că a spart două mașini pentru un videoclip viral.

