Cum s-ar fi desfășurat schema de evaziune fiscală

Ancheta a scos la iveală că în 2019 și 2021, doi administratori ai unei firme din Brașov ar fi creat un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale pentru TVA și impozitul pe profit. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi colaborat cu reprezentanții a două firme din Oradea și o companie din Ungaria pentru a emite documente fictive de achiziție a unor echipamente.

„Societatea brașoveană a înregistrat în contabilitate achiziția fictivă a 50 de pompe hidraulice, de ulei și de bitum, în valoare de peste 1,56 de milioane de lei. Traseul mărfurilor a fost completat fictiv prin implicarea firmei din Ungaria”, au declarat anchetatorii, citați de portalul de știri locale.

Ulterior, o parte din aceste echipamente ar fi fost revândute doar scriptic către firma din Ungaria prin intermediul uneia dintre societățile din Oradea, tranzacția fiind evaluată la 465.763,60 de lei. Totuși, documentele ar fi arătat că societatea din Ungaria nu a efectuat nicio plată către firma brașoveană.

Statul român a stabilit un prejudiciu de peste 330.000 de lei

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorul de caz a instituit sechestru pe două imobile ce aparțineau administratorului firmei din Brașov.

Din această sumă, 241.636 de lei au reprezentat prejudiciul inițial, 40.703 lei au fost accesorii, iar 48.327 de lei au fost achitați ca majorare de 20%, conform prevederilor Legii nr. 241/2005.

Cele cinci persoane au plătit prejudiciul de 330.000 de lei și au scăpat de proces

Potrivit portalului de știri locale citat mai sus, cei cinci suspecți ar fi achitat integral suma datorată de 330.666 de lei.

Având în vedere plata integrală a prejudiciului și respectarea condițiilor legale, procurorul a dispus clasarea dosarului și a ridicat măsurile asigurătorii asupra bunurilor implicate în anchetă. Decizia a fost luată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Brașov.

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