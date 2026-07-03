Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a convocat în regim de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU), după ce municipalitatea a fost sesizată oficial cu privire la surparea unei porțiuni din zidul de sprijin al drumului care asigură legătura cu stațiunea Poiana Brașov.

Defecțiunea structurală pune în pericol siguranța traficului rutier, motiv pentru care autoritățile au fost obligate să intervină imediat pentru a limita riscurile de accidente și pentru a stabili un plan de remediere.

În urma verificărilor amănunțite efectuate în teren de către reprezentanții de specialitate ai municipalității, au fost identificate două zone distincte cu probleme majore de stabilitate.

Prima problemă a fost localizată la kilometrul 5+800 al drumului spre stațiune, unde o porțiune din zidul de sprijin s-a surpat pe o lungime considerabilă, estimată între 30 și 35 de metri. Această prăbușire a afectat în mod direct corpul drumului, în special pe sensul de coborâre dinspre Poiana Brașov.

Situația este agravată de o a doua vulnerabilitate descoperită la o distanță foarte mică. Mai exact, la kilometrul 5+900, specialiștii au constatat o tasare pronunțată a căii de rulare, fenomen care se întinde pe o lungime de aproximativ 60 – 70 de metri. Aceste degradări structurale succesive indică o instabilitate a terenului care necesită lucrări complexe de consolidare.

Pentru a gestiona criza și a împiedica producerea unor evenimente rutiere grave, primarul George Scripcaru a propus membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență adoptarea imediată a unui pachet de măsuri de siguranță. Acesta vizează punerea în siguranță a perimetrului, consolidarea structurilor afectate și remedierea rapidă a segmentelor de drum degradate, procedurile urmând să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale stricte privind achizițiile publice pentru situații de forță majoră.

Până când echipele de constructori vor finaliza lucrările de consolidare definitivă a acestor porțiuni de drum, zona va rămâne monitorizată și securizată. Autoritățile au implementat deja măsuri speciale de semnalizare și presemnalizare rutieră pentru a-i avertiza din timp pe șoferi.

Membrii CLSU au aprobat propunerea primarului, astfel că echipele de intervenție au montat pe teren balize reflectorizante și un sistem temporar de semaforizare. În acest moment, în zona afectată de surpare se circulă alternativ, pe o singură bandă de mers, sub stricta ghidare a semafoarelor. Șoferii care tranzitează drumul spre Poiana Brașov sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită și să respecte indicațiile rutiere instalate.