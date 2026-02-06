În cadrul unei postări pe pagina de Facebook, Asociația Pro Infrastructură a evidențiat „lipsa aproape cu desăvârșire a atenției la detalii din partea proiectanților, dar și a responsabililor CFR care aprobă documentația tehnică”.

„Dacă în prima captură vedeți situația inițială unde stâlpii catenarei (liniei de contact electric) erau frumos aranjați între linii, în a doua fotografie ei tronează pe peron, încurcând călătorii. Cascadorii râsului: stâlpii sunt puși corect, între linii, în zona copertinei”, conform postării de pe Facebook.

Potrivit acesteia, acest element de ergonomie aparent inofensiv este știut în CFR.

„Din informațiile noastre, au existat cereri de schimbare inclusiv din interiorul CFR dar decizia mai-marilor companiei a fost să le ignore invocând întârzierile de pe drumul critic din graficul de lucrări. Atenție, vorbim de un proiect desenat în 2011. Acum 15 ani. Deci a fost timp berechet pentru corectarea detaliilor strâmbe”, se mai arată în postare.

De asemenea, în ceea ce privește accesul în pasajul pietonal subteran, balustrada este descrisă ca fiind una de „coteț”, cu o culoare îndoielnică.

„Iar accesul în pasajul pietonal subteran din imaginea #3 este încă un exemplu perfect de design parazitar, cu acea balustradă de coteț de culoare cel puțin îndoielnică, fie și cu folosință temporară, care o înlocuiește pe cea istorică din beton finisat lucios, cu inserții metalice, nu doar mai blândă cu ochii, ci probabil mai trainică și mai prietenoasă cu mediul și cu oamenii care o ating”, potrivit Asociației Pro Infrastructura.

