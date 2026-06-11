Admiterea la Viena s-a suprapus cu Bacalaureatul

Decizia Curții de Apel Cluj reprezintă o premieră la nivel național și ar putea influența modul în care sunt aplicate regulile privind accesul la sesiunile speciale de Bacalaureat. Totuși, sentința nu este definitivă, Ministerul Educației formulând deja recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Alexia Borza a fost selectată pentru a susține examenul de admitere la Wirtschafts Universität Wien, una dintre cele mai importante universități economice din Europa. Testul era programat pe 30 iunie, exact în ziua în care elevii din România susțin proba obligatorie a profilului la Bacalaureat.

„Am primit invitația oficială de a susține examenul în 30 iunie, un examen din engleză, economie și matematică”, a declarat Alexia Borza.

În încercarea de a participa la ambele examene, tânăra a solicitat să fie inclusă în sesiunea specială de Bacalaureat, organizată în luna mai. Ministerul Educației i-a respins însă cererea.

De ce i-a refuzat Ministerul Educației solicitarea

Alexia spune că a încercat inițial să rezolve situația pe cale administrativă, prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

„Am trimis cererea ca mulți alți elevi. Nu am fost singura din Cluj care a făcut acest demers. Inspectoratul Județean a trimis-o către minister și ministerul mi-a răspuns, într-adevăr, în timpul util, în data de 29 ianuarie”, a povestit eleva.

Ea a explicat că argumentele invocate de minister se bazau strict pe prevederile actuale ale legislației.

„Motivele pe care le-au invocat erau exact cele din lege: că nu fac parte din categoriile de sportivi sau olimpici care pot participa la sesiunea specială”, a precizat Alexia.

„Eram împăcată cu ideea că voi pierde un an”

Înainte de a ajunge în instanță, adolescenta luase în calcul să renunțe temporar la visul de a studia în Austria.

„Până atunci eram cumva împăcată cu ideea că nu voi putea da la această facultate în acest an și că va trebui să aștept până anul viitor. A fost o perioadă stresantă, dar a fost stresantă din simplul fapt că era plină de incertitudine, nu știam sigur se va reuși”, a explicat aceasta.

Totul s-a schimbat după ce familia a decis să apeleze la ajutor juridic.

„M-am consultat cu părinții mei și apoi am aflat de această casă de avocatură. Ei mi-au dat speranță și mi-au spus că poate vom reuși, apoi a început procesul”, a spus Alexia.

Ministerul Educației, executat silit pentru punerea în aplicare a deciziei

Deși Curtea de Apel Cluj a decis în favoarea elevei, hotărârea nu a fost pusă imediat în aplicare.

„Nu știam nici cu o săptămână înainte de Bac dacă îl voi putea susține în sesiunea specială. A fost stresant. După ce instanța a decis în favoarea mea am avut speranță, dar ministerul tot nu punea în aplicare hotărârea. Atunci a început adevăratul stres”, a declarat Alexia.

Potrivit avocatei Tania Maria Câmpan, a fost nevoie de executarea silită pentru ca eleva să fie înscrisă la timp.

„Am fost nevoiți să demarăm executarea silită împotriva Ministerului Educației. Cu aproximativ o oră înainte de expirarea termenului limită pentru înscriere am reușit, împreună cu executorul și cu întreaga echipă de avocați, să obținem includerea Alexiei pe listele speciale. Dacă nu făceam aceste demersuri, hotărârea judecătorească risca să rămână doar pe hârtie”, a afirmat avocata.

La rândul său, Alexia își amintește că a primit confirmarea în ultimul moment.

„Abia în vinerea dinaintea termenului limită am primit confirmarea că am fost admisă pe listă. Am plecat cu părinții mei la Ploiești, unde era organizată sesiunea specială. Toată lumea de acolo îmi spunea «Tu ești fata cu cazul special». Până la urmă totul a decurs bine, am susținut examenul și am obținut media 9,51”, a declarat absolventa.

Avocata: „Clienta mea s-a izbit de un zid”

Apărătoarea Alexiei consideră că legislația actuală este interpretată prea restrictiv.

„Mi s-a părut absolut nedrept să interpretăm atât de restrictiv legea. Există prevederi care permit organizarea unei sesiuni speciale pentru motive temeinice, însă clienta mea s-a izbit de un zid”, a declarat Tania Câmpan.

Aceasta a susținut că nu există motive obiective pentru tratamentul diferit aplicat elevilor care susțin examene de admitere în străinătate.

„Nu exista nicio justificare obiectivă pentru acest tratament diferit”, a adăugat avocata.

Un precedent care ar putea schimba regulile Bacalaureatului

Deși Alexia Borza a susținut deja Bacalaureatul și a obținut media 9,51, procesul nu s-a încheiat. Ministerul Educației a atacat hotărârea Curții de Apel Cluj la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit avocatei, este pentru prima dată când o instanță din România admite accesul la sesiunea specială de Bacalaureat invocând dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană.

„Din informațiile pe care le avem, este primul proces de acest tip din România. Din păcate, foarte mulți elevi au fost puși până acum în situația de a pierde un an de studii din cauza modului în care a fost interpretată legea”, a declarat aceasta.

„Astfel de precedente rescriu niște politici birocratice încremenite. Obiectivul întregului proces este să le fie copiilor cât mai bine, să aibă la îndemână cât mai multe posibilități.”, a subliniat expertul în Educație, Marian Staș.

După povestea Alexiei, o propunere legislativă care prevede ca elevii de liceu care vor să studieze în străinătate să poată susține Bacalaureatul în sesiunea specială a fost aprobată de Comisia de Învățământ din Camera Deputaților.

Între timp, Alexia continuă procesul de admitere la universitatea din Viena și se pregătește pentru examenul programat pe 30 iunie. 

Cazul său ar putea deschide drumul către modificarea legislației, astfel încât și elevii care aleg să studieze în străinătate să poată beneficia de sesiunea specială de Bacalaureat.

Recent, un tânăr olimpic din Argeș, dublu medaliat cu aur la competiții internaționale de matematică, a dat în judecată Ministerul Educației și Cercetării pentru refuzul acordării bursei de excelență olimpică de gradul I.

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