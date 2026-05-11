Compania a atins un ritm de producție impresionant, livrând cinci ambulanțe pe zi, un nivel care marchează transformarea sa într-un jucător industrial major pe piața europeană.

Rezultatele de anul trecut au marcat, astfel, trecerea companiei într-o nouă etapă de dezvoltare, de la producător de ambulanțe la integrator de soluții medicale inteligente, dezvoltate la standarde europene, au transmis reprezentanții companiei, potrivit News.

Pentru 2026, compania estimează o creștere de 10–15%, mizând pe digitalizare, inteligență artificială și extinderea capacității de producție.

În 2025, Deltamed a continuat investițiile în infrastructură industrială. Platforma de la Gilău operează în prezent pe o suprafață de peste 15.000 mp, complet tehnologizată.

De asemenea, a fost finalizată noua unitate din Aiud, investiție de 1,8 milioane de euro, cu o capacitate de 150–200 unități anual, destinată producției de ambulanțe și vehicule speciale.

Compania își propune să își consolideze poziția prin inovare și adaptabilitate.

„În 2026, principala noastră preocupare și provocare va fi atragerea de ingineri, cu un grad ridicat de specializare pe digitalizare și integrare AI”, a declarat Dan Gorgan, fondatorul Deltamed.

Strategia include și integrarea inteligenței artificiale în procesele de proiectare și producție, pentru a dezvolta produse mai complexe și mai competitive internațional.

Fondată în 1997 la Cluj-Napoca, Deltamed se descrie drept cel mai mare producător de ambulanțe și vehicule pentru intervenție specială din Europa de Est.

Compania a livrat în aproape 30 de ani peste 5.000 de vehicule speciale.

