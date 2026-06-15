Acțiunea se desfășoară în perioada 16 – 20 iunie 2026, iar prețul fructelor este de 10 lei pentru fiecare kilogram cules.

Potrivit anunțului publicat de reprezentanții stațiunii pe Facebook, programul este următorul:

marți – vineri: între orele 10.00 și 18.00;

sâmbătă: între orele 10.00 și 14.00.

Organizatorii îi încurajează pe doritori să profite de această oportunitate de a petrece timp în natură și de a pleca acasă cu fructe proaspăt culese.

„Ofertă unică! Vă invităm la cules de cireșe zemoase în livada de la Stațiunea de Cercetare Horticolă – USAMV Cluj-Napoca”, au transmis reprezentanții instituției.

Accesul auto către livadă se va realiza prin strada Horticultorilor, nr. 5, în Cluj-Napoca.

Stațiunea de Cercetare Horticolă funcționează la adresa strada Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca, județul Cluj.

Pentru persoanele care nu dispun de mijloace proprii de transport până la livadă, organizatorii oferă și o soluție alternativă.

„La cerere, stațiunea poate asigura și transport auto contra cost până la livadă (10 lei/persoană)”, se arată în anunț.

Stațiunea va pune la dispoziția vizitatorilor scările necesare pentru culesul fructelor direct din pomi, însă participanții trebuie să vină cu propriile recipiente pentru transportul cireșelor.

„De asemenea, va pune la dispoziție scările necesare culesului din pomi, iar pe dv. vă rugăm să vă asigurați ambalajele. Vă așteptăm cu voie bună și cu pomi încărcați!”, au precizat organizatorii.

Prețul stabilit de Stațiunea de Cercetare Horticolă este de 10 lei/kg, indiferent de cantitatea achiziționată.

În schimb, prețul cireșelor la o fermă din Cluj este de 35 lei/kg, însă prețul poate varia în funcție de cererea pieței.