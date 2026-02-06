Ce funcții aveau cei trei în primărie

Secretarul general al comunei Bonțida, Vasile Adrian Fechete, este cercetat pentru abuz în serviciu și nu își mai poate exercita funcția pe durata controlului judiciar. Alături de el, rămân sub aceeași măsură Delia Rodica Lipovan, contabil în primărie, și Sorina Diana Maier, referent.

Toți trei au interdicția de a intra în Primăria Bonțida și de a lua legătura între ei. Decizia a fost luată joi, 5 februarie 2026, de Tribunalul Cluj, care a menținut măsura stabilită inițial de procurori.

Drumul de la concurs la anchetă

Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi favorizat mai mulți candidați la un concurs organizat în data de 4 august 2025, pentru două posturi din primărie: consilier la compartimentul achiziții publice și inspector la registrul agricol.

Procurorii susțin că, în timpul probei scrise, unii candidați ar fi fost lăsați să copieze, având asupra lor surse de informare. Într-un alt caz, unui candidat i-ar fi fost înapoiată foaia de examen după încheierea probei, pentru a-și completa răspunsurile și a promova.

Pe perioada controlului judiciar, cei trei sunt obligați să se prezinte la Parchet sau la Poliție ori de câte ori sunt chemați, să anunțe orice schimbare de domiciliu, să nu intre în primărie și să nu comunice între ei. Reprezentanții Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla spun că faptele cercetate vizează modul în care a fost organizat și desfășurat concursul de recrutare, nu competențele reale ale candidaților. Ancheta este în curs, iar dosarul se află în faza de urmărire penală.

