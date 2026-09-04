Șoferul povestește că a observat inițial zgârietura în timp ce se grăbea spre stația de autobuz, dar nu a avut timp să examineze dauna, relatează publicația locală Știri de Cluj.

„A și revenit să o dea cu ojă vișinie cu sclipici”, a declarat șoferul.

Acesta a subliniat că numărul său de telefon era lăsat la vedere pe bord, dar nu a primit niciun apel și nu a găsit vreun bilet explicativ.

„Cer ajutor, poate a văzut cineva momentul în care s-a întâmplat sau când persoana făcea manichiură pe aripă și bara spate”, a transmis șoferul, care speră să fi observat cineva incidentul sau tentativa de „reparare” a daunei.

Mașina sa, o Kia Ceed vișinie, era parcată regulamentar, aproape de gardul parcării oficiale a complexului, fără să blocheze strada sau alte mașini.

Șoferul care lovește o mașină parcată are obligația de a-l anunța pe proprietar sau de a informa poliția. În lipsa unui acord amiabil sau a unui număr de contact, singura soluție rămâne depunerea unei plângeri la poliție, care poate solicita imaginile camerelor de supraveghere din zonă pentru a identifica vinovatul.

Păgubitul face apel la martori care ar putea deține informații despre cele întâmplate în parcarea din spatele complexului Roata Făget.

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