SDC Properties, un dezvoltator imobiliar de lux

Potrivit unor surse sindicale, șapte ofertanți s-au arătat interesați să achiziționeze lanțul de mobilă Alinéa, care a fost plasat în lichidare judiciară în noiembrie anul trecut de către Tribunalul Comercial din Marsilia. Toate ofertele, cu excepția uneia, ar fi fragmentate, concentrându-se pe preluarea uneia sau mai multor unități.

Oferta cea mai cuprinzătoare ar implica preluarea unei mari părți din cele 35 de magazine ale retailerului, deținute de grupul Mulliez, și a 575 din cei 1.200 de angajați pe care îi are în prezent.

Principalul ofertant, care nu a răspuns solicitărilor Les Echos, este societatea românească SDC Properties, care se prezintă drept unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de lux din țară.

Directorii săi sunt așteptați în Franța la 12 februarie pentru a prezenta schița planului lor de preluare. SDC Properties a fost înființată în 2010 și a construit de atunci peste 40 de complexe rezidențiale și spații comerciale. În iulie anul trecut s-a asociat cu The Trump Organization pentru a lansa brandul președintelui american în România și a construi un Trump Tower în București.

„Eu nu dezvolt nimic cu nicio doamnă Elena Udrea”

Omul de afaceri Ștefan Berciu a apărut și în proiectul promovat de Elena Udrea la Cluj.

Berciu, dezvoltator în cadrul Smart City prin firma SDC Imobiliare, declara în 2021, pentru Ziarul de Cluj, că Elena Udrea nu este în spatele nici uneia dintre firmele care dezvoltă Transilvania Smart City.

„Eu nu dezvolt nimic cu nicio doamnă Elena Udrea”, spunea el.

Între timp, proiectul imobiliar a ajuns dosar la DNA, iar firma Realtopfarma, controlată de partenerii Elenei Udrea, care lansare proiectul imobiliar Transilvania Smart CIty, se afla în procedură de faliment în primăvara lui 2024, scria Actual de Cluj.

SDC Properties și SDC Imobiliare sunt cele două societăți deținute de Ștefan Berciu prin care au fost rulați cei mai mulți bani în cadrul acestui proiect.

Pierderi de 47 de milioane de euro

Lanțul de mobilă, fondat la Avignon în 1989, a păstrat 9 locații strategice importante din primul său plan de redresare de acum cinci ani, în plin Covid: Herblay-sur-Seine (în Val-d’Oise, lângă Paris), Nancy, Limoges, Grenoble, Mérignac, Blagnac, Montpellier, Avignon și Aubagne.

De asemenea, în locul magazinelor istorice de peste 12.000 mp s-a trecut la formate mai mici de aproximativ 3.000 mp, precum și transferarea către Alinéa la începutul anului 2024 a 20 de magazine din lanțul de decorațiuni și bucătării Zôdio aparținând grupului Adeo (Leroy Merlin), de asemenea deținut de familia Mulliez.

Prin această preluare, însoțită de un plan de disponibilizări, societatea spera să își consolideze repoziționarea pe piața franceză de mobilier și design interior.

Departe de profiturile așteptate, compania a pierdut 47 de milioane de euro la vânzări de 162 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2024.

Proiectul său de reconfigurare ar fi costat mai mult de 100 de milioane de euro, a recunoscut grupul în fața judecătorilor comerciali în 2020. Angajații se tem că „acționarul încearcă să elimine această marcă cu orice preț”. Judecătorii se vor pronunța cu privire la soarta brandului în cadrul unei audieri programate pentru 5 martie.

Omul de încredere al lui Donald Trump a fost în România

Larry Glick, omul de încredere al lui Donald Trump și vicepreședinte executiv al Trump Organization, a vizitat România în iunie 2025, pentru a se întâlni cu partenerii investitori români ai familiei Trump.

Cei doi copii ai președintelui american, respectiv Eric Trump și Donald Trump jr, conduc trustul Trump Organization, care administrează afacerile lui Donald Trump.  

Afacerile familiei Trump s-au extins vertiginos în Asia, Africa, Arabia Saudită și, mai nou, în Europa de Est.   Familia lui Trump are planuri mari în România, potrivit informațiilor recente care au fost prezentate în presa locală, preluate și de G4Media.

Trump Organization are intenția de a dezvolta în România două proiecte de amploare în parteneriat cu omul de afaceri Ștefan Berciu. În ceea ce privește primul proiect, acesta este prevăzut în București, iar al doilea se va desfășura pe un teren din Cluj-Napoca, dealul Borzaș (cartierul Someșeni). 

Brandul Trump ar putea ajunge la Cluj-Napoca, având un proiect ambițios ce include un turn de 30 de etaje, un centru comercial de 100.000 mp și terenuri de golf.

Trump Organization, compania familiei președintelui american Donald Trump, lansează un proiect în Cluj, care prevede o clădire multifuncțională, cu hoteluri, apartamente de lux, zone de shopping, spa-uri și restaurante, potrivit Ziua de Cluj.





