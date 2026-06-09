Bărbatul a sărit din mașină după o ceartă

Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 iunie, în jurul orei 1:45, pe DN 39. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră Constanța au fost sesizați prin 112 că pe drumul dintre 23 August și Tuzla s-a produs un accident rutier. La fața locului, polițiștii au găsit un bărbat de 47 de ani, din județul Buzău, cu leziuni incompatibile cu viața, potrivit IPJ Constanța, citat de Ziua de Constanța.

Bărbatul venise din Buzău pentru a munci pe litoral. Înainte de accident, el se afla într-o mașină condusă de un prieten. Potrivit Observator News, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă, iar bărbatul ar fi sărit din autoturismul aflat în mers. După ce a ajuns pe șosea, s-ar fi ridicat și ar fi început să meargă pe carosabil, între mașini.

Mai mulți șoferi au sunat la 112 după ce l-au văzut pe bărbat pe drum. Un martor ar fi anunțat că acesta sărise dintr-o mașină care circula haotic și că se deplasa apoi pe jos, șchiopătând, potrivit presei locale.

Lovit de un șofer de 22 de ani, care a fugit

Până la sosirea polițiștilor, bărbatul a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din Ovidiu. După impact, șoferul a plecat de la locul accidentului fără acordul polițiștilor. El a fost identificat ulterior de oamenii legii și găsit la domiciliul său, potrivit IPJ Constanța.

Presa locală a relatat că tânărul le-ar fi spus anchetatorilor că s-a speriat. El este cercetat în dosarul deschis după accidentul mortal.

Victima ar fi fost lovită și de o a doua mașină

După primul impact, bărbatul ar fi rămas întins pe carosabil și ar fi fost lovit apoi și de o a doua mașină. Ancheta trebuie să stabilească exact ordinea evenimentelor, viteza autoturismelor implicate și cine putea evita tragedia.

Polițiștii au deschis cercetări pentru a lămuri toate împrejurările în care s-a produs accidentul mortal de pe DN 39.

Șoferul mașinii în care se afla inițial victima a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar analizele au arătat că acesta avea 2,18 grame la mie alcool în sânge. Cazul este anchetat de polițiștii constănțeni și de procurori.

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