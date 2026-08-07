Tânăra din Constanța a primit oferta de credit printr-un mesaj pe Facebook

Femeia din Constanța povestește că a fost abordată printr-un mesaj pe Facebook, în care i se promitea un împrumut generos, fără birocrație și cu o dobândă de doar 2%. Mesajul suna astfel:

„Bună dimineața, (emoticon steagul României), Banca noastră vă informează că oferim în prezent împrumuturi de la 3.000 euro la 12.000.000 euro cu o dobândă fixă de 2%. Fie că este vorba de rezolvarea unei situații urgente sau de finanțarea unui proiect personal sau profesional, vă stăm la dispoziție. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne trimiteți numărul dumneavoastră de WhatsApp astfel încât managerul nostru bancar să vă poată contacta direct și să vă ofere toate detaliile necesare”, relatează portalul de știri locale Replica online.

Cum a reușit tânăra din Constanța să își dea seama ca ar putea fi vorba de o înșelătorie

Deși oferta părea tentantă, tânăra a identificat rapid câteva semne care i-au provocat suspiciuni. Mutarea conversației pe WhatsApp a fost primul semnal de alarmă.

„Pentru mine au fost evidente semnele că mesajul este fals: promisiuni financiare nerealiste, lipsa identității unei bănci și solicitarea de a muta conversația pe WhatsApp. Nimeni nu se roagă de tine să îți dea sume colosale, este clar ceva putred”, a declarat constănțeanca, pentru portalul de știri locale.

Decizia de a pune capăt conversației a prevenit o posibilă fraudă. „Sunt convinsă că există persoane vulnerabile, în special vârstnici sau oameni disperați să obțină un credit, care pot cădea în această capcană. De aceea am considerat important să fac public acest caz, pentru ca și alții să recunoască astfel de tentative de fraudă înainte de a deveni victime”, a adăugat aceasta.

Cum funcționează schema de înșelătorie cu împrumuturi online

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, metoda este simplă, dar eficientă. Escrocii creează profiluri false pe rețelele de socializare și trimit mesaje atrăgătoare, oferind împrumuturi rapide. Ulterior, victimele sunt direcționate pe WhatsApp, unde li se solicită date personale sau copii ale actelor de identitate. În unele cazuri, acestea sunt utilizate pentru a accesa conturi bancare sau pentru alte fraude financiare, mai relatează sursa citată mai sus.

Recomandările Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că astfel de înșelătorii online cu mesaje fictive sunt frecvente, în special în perioadele cu cheltuieli crescute, cum este sezonul estival. Pentru a evita să deveniți victima acestor escrocherii, DNSC recomandă:

  • Să nu aveți așteptări de favoruri materiale din partea unor necunoscuți.
  • Să verificați cu atenție profilurile de pe rețelele sociale înainte de a interacționa sau de a oferi informații personale.
  • Să nu transmiteți date personale sau copii ale documentelor unor persoane necunoscute.
  • Să activați autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile online.

În plus, DNSC sfătuiește utilizatorii să verifice autenticitatea fotografiilor de profil ale celor care îi contactează.

„O simplă căutare a fotografiei de profil (de exemplu, cu Google Reverse Image sau TinEye) poate dezvălui că aceeași imagine este utilizată în sute de alte profiluri online. De multe ori, aceste conturi sunt asociate și cu numere de telefon care au prefixe din afara Europei, acesta fiind un posibil indiciu că profilul nu este autentic”, explică DNSC.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.RO
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Adevarul.ro
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători după dezastrul din CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători după dezastrul din CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ObservatorNews.ro
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
GSP.ro
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
Parteneri
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
Mediafax.ro
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Redactia.ro
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online