Tânăra din Constanța a primit oferta de credit printr-un mesaj pe Facebook

Femeia din Constanța povestește că a fost abordată printr-un mesaj pe Facebook, în care i se promitea un împrumut generos, fără birocrație și cu o dobândă de doar 2%. Mesajul suna astfel:

„Bună dimineața, (emoticon steagul României), Banca noastră vă informează că oferim în prezent împrumuturi de la 3.000 euro la 12.000.000 euro cu o dobândă fixă de 2%. Fie că este vorba de rezolvarea unei situații urgente sau de finanțarea unui proiect personal sau profesional, vă stăm la dispoziție. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne trimiteți numărul dumneavoastră de WhatsApp astfel încât managerul nostru bancar să vă poată contacta direct și să vă ofere toate detaliile necesare”, relatează portalul de știri locale Replica online.

Cum a reușit tânăra din Constanța să își dea seama ca ar putea fi vorba de o înșelătorie

Deși oferta părea tentantă, tânăra a identificat rapid câteva semne care i-au provocat suspiciuni. Mutarea conversației pe WhatsApp a fost primul semnal de alarmă.

„Pentru mine au fost evidente semnele că mesajul este fals: promisiuni financiare nerealiste, lipsa identității unei bănci și solicitarea de a muta conversația pe WhatsApp. Nimeni nu se roagă de tine să îți dea sume colosale, este clar ceva putred”, a declarat constănțeanca, pentru portalul de știri locale.

Decizia de a pune capăt conversației a prevenit o posibilă fraudă. „Sunt convinsă că există persoane vulnerabile, în special vârstnici sau oameni disperați să obțină un credit, care pot cădea în această capcană. De aceea am considerat important să fac public acest caz, pentru ca și alții să recunoască astfel de tentative de fraudă înainte de a deveni victime”, a adăugat aceasta.

Cum funcționează schema de înșelătorie cu împrumuturi online

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, metoda este simplă, dar eficientă. Escrocii creează profiluri false pe rețelele de socializare și trimit mesaje atrăgătoare, oferind împrumuturi rapide. Ulterior, victimele sunt direcționate pe WhatsApp, unde li se solicită date personale sau copii ale actelor de identitate. În unele cazuri, acestea sunt utilizate pentru a accesa conturi bancare sau pentru alte fraude financiare, mai relatează sursa citată mai sus.

Recomandările Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că astfel de înșelătorii online cu mesaje fictive sunt frecvente, în special în perioadele cu cheltuieli crescute, cum este sezonul estival. Pentru a evita să deveniți victima acestor escrocherii, DNSC recomandă:

Să nu aveți așteptări de favoruri materiale din partea unor necunoscuți.

Să verificați cu atenție profilurile de pe rețelele sociale înainte de a interacționa sau de a oferi informații personale.

Să nu transmiteți date personale sau copii ale documentelor unor persoane necunoscute.

Să activați autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile online.

În plus, DNSC sfătuiește utilizatorii să verifice autenticitatea fotografiilor de profil ale celor care îi contactează.

„O simplă căutare a fotografiei de profil (de exemplu, cu Google Reverse Image sau TinEye) poate dezvălui că aceeași imagine este utilizată în sute de alte profiluri online. De multe ori, aceste conturi sunt asociate și cu numere de telefon care au prefixe din afara Europei, acesta fiind un posibil indiciu că profilul nu este autentic”, explică DNSC.

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