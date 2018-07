Liliana și Ramona sunt două femei românce care au emigrat în Italia pentru a-și face un trai mai bun. Cele două sunt împreună încă de când erau în România, dar relația lor a putut fi oficiată abia după zece ani petrecuți în Italia, scrie Rotalianul.

Cele două povestesc că au ajuns în Italia în urmă cu zece ani. „Am sosit în Sardinia acum zece ani. întâi a venit partenera mea, Ramona, care a găsit un loc de muncă și a început să lucreze ca asistentă medicală. O lună mai târziu am decis să o urmez și am venit și eu", spune Liliana.

Viața în Italia li s-a potrivit foarte bine celor două și au fost primite foarte bine în insula italiană. „Aici, în Nuoro, am găsit mulți prieteni. Orașul ăsta a devenit a doua mea casă și aici am decis să ne căsătorim. Am fost foarte bine primită aici", subliniază Ramona.

Lili spune că și-au ținut mult timp relația secretă deoarece „În țara mea, din păcate, nu există încă nicio legislație care să permită căsătoriile homosexuale. Sper că și acolo se vor decide să facă acest pas spre civilizație cât mai curând posibil."

O altă româncă s-a căsătorit cu iubita sa în Italia, anul trecut. Aceasta fiind prima căsătorie între două femei din localitatea Braone, din provincia Brecia, situată în nordul Italiei. Daniela Dîrlea, în vârstă de 28 de ani, și-a unit destinul cu iubita sa, Sarah Cosimato (38 de ani), cele două fiind împreună de trei ani și au o fetiță de un an pe care o cresc împreună.