Cod portocaliu și atenționare imediată de furtuni la Galați

Un nou mesaj RO-ALERT de alertă extremă a fost emis către locuitorii din Galați și localitățile învecinate, avertizând despre fenomene meteorologice severe care vor afecta zona până în această seară, ora 21.00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 60-80 km/h, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-4 cm.

Lista zonelor aflate sub incidența avertizării de tip cod portocaliu de furtuni

Conform ANM, localitățile vizate de acest cod portocaliu sunt Galați, Vânători, Braniștea, Smârdan, Șendreni, Tulucești, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Schela, Cuza Vodă și Scânteiești.

Avertizarea rămâne valabilă până la ora 20.00.

„Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…70 km/h), vijelie, grindină de mici şi medii dimensiuni (1…4 cm)”, au transmis meteorologii.

Recomandări pentru siguranța cetățenilor

În contextul condițiilor meteo extreme, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT prin care locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că intensificările de vânt și precipitațiile abundente pot cauza disconfort semnificativ și chiar pagube materiale.

În cursul seii de vineri, 3 iulie 2026, există mai multe zone din România pentru care meteorologii au emis avertizări Nowcasting de furtună și vijelii.

Un cod galben de furtuni este valabil în Galați până sâmbătă dimineața

Totodată, Galațiul și alte zone din sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova se află sub incidența unui Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil până sâmbătă dimineața, 4 iulie, ora 8.00.

„În sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30 l/mp”, a precizat Administrația Națională de Meteorologiel.

Sâmbătă sunt anunțate vijelii în mai multe zone din România

Pentru ziua de sâmbătă, meteorologii au emis o altă avertizare de Cod Galben, valabilă între orele 08.00 și 23.00.
 
Aceasta vizează intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h în zone precum Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.
 
„Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă (4 iulie) local în Muntenia”, au mai transmis meteorologii din cadrul ANM.

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