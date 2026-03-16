Vineri dimineața, bărbatul s-a simțit rău, așa că rudele au sunat la 112 și o ambulanță l-a preluat și l-a dus la spitalul de urgență din Galați. Aici, medicii au decis să îl transfere la spitalul TBC, după ce au constatat că bărbatul avea probleme cu plămânii.

Însă doctorul pneumolog l-a trimis înapoi la spitalul județean. Aici, după alte câteva ore și investigații, aproape de miezul nopții a fost din nou trimis la spitalul TBC.

Doar că bărbatul s-a lovit de al doilea refuz de internare, astfel că a ajuns a treia oară la spitalul județean. După 15 ore de plimbare între cele două unități sanitare, a fost internat, dar a murit pe secția de cardiologie.

Cele două unități sanitare se apară susținând că problemele de sănătate ale pacientului erau multiple. Dar familia a solicitat efectuarea autopsiei și este hotărâtă să dea în judecată ambele spitale.

