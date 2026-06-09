Un club făcut de olimpici pentru elevii care vor performanță

Clubul este gândit ca un centru de pregătire „de la elevi pentru elevi”. Cei trei fondatori vor să le ofere copiilor nu doar meditații sau exerciții, ci și ghidaj concret despre drumul spre performanță, bazat pe experiența lor directă în olimpiade și concursuri.

Rareș Mihăescu, Alesia Șerban-Radovici și David Nicodim au trecut deja prin etapele competițiilor școlare și spun că știu ce lipsește adesea din pregătirea unui copil care vrea să ajungă la nivel înalt, așa că ei vor să creeze mediul pe care și l-ar fi dorit la început: un loc în care elevii să primească explicații clare, strategie, încurajare și contact direct cu oameni care au parcurs deja acest drum.

Next Gen Science Club va fi dedicat elevilor pasionați de științele exacte. Pregătirea va viza matematica, fizica și astronomia, trei domenii în care performanța cere timp, disciplină și sprijin constant. Proiectul este prezentat ca un „incubator de talente”, adică un loc în care copiii buni la științe să fie descoperiți, pregătiți și ajutați să crească.

Galațiul vrea să-și țină copiii talentați acasă

Inițiativa vine ca răspuns la faptul că mulți elevi foarte buni aleg să plece în alte centre pentru a găsi mai multe oportunități de dezvoltare. Cei trei olimpici vor ca Galațiul să nu mai fie doar orașul din care pleacă tinerii performanți, ci și un loc în care ei pot crește, se pot pregăti și pot obține rezultate mari.

Fondatorii își propun ca proiectul să ajute la transformarea orașului într-un punct important pe harta excelenței academice. Pentru elevii care iubesc științele exacte, clubul ar putea deveni un loc în care să găsească sprijin înainte de olimpiade, concursuri sau examene importante.

Lansarea are loc la Colegiul Național „Costache Negri”

Lansarea oficială a Next Gen Science Club va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 17:30, în Aula Colegiului Național „Costache Negri” din Galați. Evenimentul este dedicat copiilor pasionați de științe, iar organizatorii au pregătit activități interactive, un quiz astronomic, provocări din zona tehnologiei și o tombolă cu premii, dar și invitați speciali.

Participarea este gratuită, însă locurile în sală sunt limitate, iar Next Gen Science Club vrea să le arate elevilor din Galați că performanța se poate construi și acasă, nu doar în marile centre ale țării.

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