„Sucursala Regională de Căi Ferate Galați informează că astăzi, 3 iulie 2026, în jurul orei 10:40, la km 49+300, pe firul I, între stațiile Murgeanca și Țăndărei, trenul IC 11758 a surprins și lovit un autoturism în care se aflau cinci persoane. Din primele informații disponibile la acest moment, două persoane de sex feminin au decedat, iar doi copii au fost răniți. Datele privind starea victimelor urmează să fie confirmate oficial de autoritățile competente. La fața locului intervin echipajele abilitate, iar personalul feroviar acordă sprijin, în limita atribuțiilor, pentru asigurarea zonei și gestionarea situației operative. Circulația feroviară este gestionată cu respectarea procedurilor specifice privind siguranța traficului. Gabaritul firului II nu este afectat, iar personalul de specialitate monitorizează permanent condițiile din teren, în coordonare cu instituțiile competente”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a CFR Infrastructură Galați.

Satul Murgeanca se află în nord-estul municipiului Slobozia din județul Ialomița. Sursa foto: Google Maps.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomiţa, o femeie în vârstă de 29 de ani, din comuna Valea Ciorii (Ialomița), care se afla la volanul mașinii, nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, semnalizată, dar fără bariere.

În urma impactului deosebit de violent, atât șoferița, cât și o altă femeie au murit pe loc, iar cei doi copii au fost grav răniți.

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