„Primim reclamații de la cetățenii cu afecțiuni alergice din cauza acestei plante”

„E o situație foarte gravă, primim reclamații de la cetățenii cu afecțiuni alergice din cauza acestei plante. Cred că ar trebui măsuri mai drastice, pentru ca proprietarii de terenuri, primăriile și toți cei care trebuie să ia măsuri să nu le amâne până în punctul în care situația se agravează. Vom face controale”, a declarat Gheorghe Bacușcă, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Iași, citat de publicația locală BZI.

Amenzi usturătoare pentru proprietarii care ignoră legea

Conform Legii nr. 62/2018, proprietarii sau deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă sau altor terenuri similare sunt obligați să elimine ambrozia până cel târziu la 30 iunie în fiecare an.

Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni financiare semnificative, cu amenzi cuprinse între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

Ieșenii au depus deja mai multe sesizări decât în 2025. Autoritățile din Iași au anunțat controale, mai scrie BZI.

Termene stricte pentru distrugerea ambroziei

Pentru a preveni agravarea problemelor de sănătate publică, legislația prevede că ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire (după 15 aprilie) și apariția primelor inflorescențe, adică până la finalul lunii iunie.

După eliminarea plantei, proprietarii sunt obligați să informeze autoritățile locale despre efectuarea lucrărilor, pentru ca acestea să poată verifica situația pe teren.

În cazul în care proprietarii nu au mijloacele necesare pentru a elimina planta, pot solicita sprijinul autorităților administrației publice locale. Aceste lucrări pot fi efectuate pe cheltuiala solicitantului, dacă aceștia dispun de mijloacele necesare, iar modalitatea de plată a contravalorii prestațiilor este stabilită la nivel local.

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