Ministerul Afacerilor Externe precizează că mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim se află într-un proces de analiză și evaluare. MAE anunță că vor fi consultate toate instituțiile implicate în acest proces şi evită să folosească termeni categorici cu privirea la decizia Executivului de mutare a reprezentantei diplomatice din Israel.

Redăm integral răspunsul Ministerul Afacerilor Externe la solicitarea Libertatea:

“Ministerul Afacerilor Externe precizează că a fost lansat un proces de analiză și evaluare privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiterăm că prin acest demers se are în vedere un proces cuprinzător de analiză interinstituțională, cu includerea și consultarea tuturor instituțiilor și actorilor relevanți, conform Constituției și legilor în vigoare.

Menționăm, totodată, că, prin inițierea acestui demers, se urmărește identificarea celui mai potrivit mod de poziționare/acțiune a României, ținând cont de ultimele evoluții în acest dosar, precum și de un proces de consultare și coordonare, consistent și aplicat, cu partenerii și aliații strategici ai României.

Subliniem, de asemenea, că obiectivele acestui proces complex sunt subsumate susținerii intereselor României.

În mod tradițional, România a avut o poziție echilibrată în gestionarea dosarului israeliano-palestinian, fapt confirmat inclusiv de recunoașterea, în plan bilateral, de mai bine de trei decenii a statului palestinian.

Reamintim că poziția echilibrată este susținută inclusiv de preocuparea constantă a țării noastre în ceea ce privește comunitatea originară din România aflată atât în Statul Israel, cât și în Palestina.”

Joi seară, președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la Antena 3, că Guvernul a adoptat acest Memorandum.

”Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puțin important. Are valoare simbolică uriașă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influență nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relații speciale de foarte mulți ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administrația americană”, a spus liderul PSD.

Uniunea Europeană spune că a luat la cunoştinţă ştirile din presa românească despre tentativa Guvernului de a muta Ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar că poziţia preşedintelui Iohannis arată cum, de fapt, politica României rămâne neschimbată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a mai transmis, la solicitarea publicaţiei Libertatea, că, în conformitate cu o rezoluţie a ONU, toate statele membre UE au ambasadele la Tel Aviv.

