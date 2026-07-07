Cine este Dinu Mititeanu, alpinistul din Cluj care a cucerit munții după 70 de ani

Constantin „Dinu” Mititeanu este medic stomatolog, alpinist și scriitor. S-a născut pe 14 mai 1939, în Recea, județul Brașov, iar numele lui este legat de zeci de ani de comunitatea montană din Cluj. În 1968 s-a legitimat la secția de alpinism a Clubului Metalul Cluj, iar în 1971 a fost membru fondator al Clubului „U”-Cluj, potrivit ClimbRomania.

Povestea lui și a soției sale, Marlene Mititeanu, a ajuns acum și în film. Documentarul „Hoinari prin Munți”, regizat de Cosmin Dumitrache, îi are în centru pe cei doi montaniarzi și urmărește o viață trăită pe trasee, în Carpați, Alpi și Patagonia. Filmul a avut avanpremiera mondială la TIFF 2026, la Cluj-Napoca, iar din 11 septembrie urmează să intre în cinematografe.

Muntele, firul principal al vieții lui Dinu Mititeanu

Pentru Dinu Mititeanu, muntele nu a fost o pasiune de weekend, ci un fel de a trăi. Radio România Cultural îl prezenta drept „medic stomatolog clujean” a cărui viață se identifică aproape complet cu drumeția și escalada montană.

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A mers pe munte în România și în străinătate, a scris cărți despre această lume și a rămas activ mult după vârsta la care mulți oameni renunță la planuri mari. Și, între 70 și 80 de ani, a urcat 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri.

La 84 de ani, Dinu Mititeanu a parcurs și Via Transilvanica. A dormit la cort și a dus în spate un rucsac de peste 20 de kilograme. Pentru el, astfel de lucruri nu sunt performanțe de pus în vitrină, ci urmarea firească a unei vieți în care mișcarea a fost constantă.

Secretul unui alpinist de 87 de ani: „Mișcarea este viața”

Întrebat ce l-a ajutat să ajungă la 87 de ani într-o formă atât de bună, Dinu Mititeanu spune că a contat și moștenirea genetică. În familia lui au existat oameni longevivi. Dar nu pune totul pe noroc.

„În afară de componenta genetică, ținând cont că toți ai mei au fost longevivi și au trăit mulți ani, dar toți au făcut mișcare, nu de genul meu, sportiv, ci muncă fizică la țară, cred că foarte important a fost faptul că am mers pe munte permanent, nu doar ocazional. «Mișcarea este viața», așa spunea bunicul meu”, a povestit Dinu Mititeanu.

Spune că s-a mișcat toată viața, în concedii, în vacanțe, în weekenduri. Iar acest obicei nu s-a oprit nici acum.

„Merg și acum pe munte. Am 87 de ani, deja nu mai am 86”, a spus el.

Pentru Dinu Mititeanu, vârsta nu înseamnă să închizi ușa și să te uiți doar în urmă. Spune că încă are locuri în care vrea să ajungă, locuri pe care vrea să le revadă și planuri pe care știe că poate nu le va duce pe toate la capăt. Dar nu asta contează cel mai mult. Contează să încerce.

„Unii se miră că, la vârsta asta, mai am planuri de viitor și încă multe. Nu pe toate o să le îndeplinesc, dar voi încerca”, spune el.

„Pensionarea nu înseamnă că ți-ai încheiat viața”

Una dintre ideile la care Dinu Mititeanu revine des este felul în care oamenii privesc pensionarea. Pentru el, pensionarea nu a fost un capăt de drum, ci începutul unei perioade în care a avut mai mult timp pentru lucrurile care îi dădeau bucurie.

„Unii, când ies la pensie, se consideră că și-au încheiat viața, ceea ce este o prostie. Și-au încheiat viața profesională, atât”, spune el.

După pensionare, a avut mai mult timp pentru munte, pentru cărți și pentru scris. A publicat mai multe volume dedicate muntelui, printre care „Dor de munte”, „Chemarea muntelui” și „Hoinari prin munți”, potrivit Radio România Cultural.

HotNews scrie că Dinu Mititeanu este autorul a șase cărți despre munte și că pregătește pentru 2027 volumul „Via Transilvanica în ambele sensuri”.

Dinu și Marlene Mititeanu, o poveste de iubire spusă în documentarul „Hoinari prin Munți”

În documentarul „Hoinari prin Munți”, Dinu Mititeanu nu apare singur. Filmul spune și povestea Marlenei Mititeanu, soția lui și partenera lui de drum.

Cei doi au mers împreună pe munte zeci de ani. Au strâns trasee, fotografii, amintiri și o arhivă de familie pe care regizorul Cosmin Dumitrache a folosit-o pentru a construi filmul. Potrivit HotNews, filmările au început în 2020 și s-au încheiat în 2025, în locuri precum Piatra Craiului, Apuseni, Făgăraș, Mont Blanc și Matterhorn.

La TIFF, Dinu și Marlene Mititeanu au văzut documentarul pentru prima dată alături de public. Radio România Cultural notează că Dinu Mititeanu a comparat emoția proiecției cu cea trăită în 2016, când a ajuns pe Matterhorn.

La 87 de ani spune că nu ia niciun tratament

Dinu Mititeanu spune că starea lui de sănătate îl uimește chiar și pe el. La 87 de ani, afirmă că nu are hipertensiune, glicemie crescută sau colesterol mare. Spune și că nu a avut dureri de genunchi sau de coloană.

„Nici măcar hipertensiune nu am, nici glicemie, nici colesterol. Toate sunt ca la 30-40 de ani. N-am avut niciodată dureri de genunchi sau de coloană. E o mirare și pentru mine”, a spus el pentru Antena3 CNN.

Nu vorbește despre o rețetă miraculoasă. Spune că nu a fumat, nu a băut, nu a fost gurmand și a încercat să trăiască sănătos pentru a putea merge pe munte cât mai mult timp.

„N-am avut vicii. Nu am fumat, nu am băut, n-am fost gurmand. Mi-am dus o viață sănătoasă din dorința de a putea merge pe munte și după 90 de ani”, spune Dinu Mititeanu.

Faptul că a făcut Medicina l-a ajutat, crede el, să înțeleagă importanța prevenției. A rămas cu ideea că este mai ușor să previi o boală decât să o tratezi. În privința alimentației, nu spune că ține vreo dietă specială. Mănâncă de toate, dar fără excese.

„Confortul este o păcăleală”

După o viață pe munte, Dinu Mititeanu spune că una dintre cele mai mari capcane este confortul dus prea departe. Nu crede că omul trebuie să caute greutatea cu orice preț, dar nici să fugă de orice efort.

„Confortul este o păcăleală. Dacă ne lăsăm absorbiți de confort, el se transformă în lene”, spune el.

Pentru Dinu Mititeanu, corpul trebuie educat să facă față și oboselii. Povestește că au fost seri în care ajungea epuizat, cu picioarele grele, dar își spunea că trebuie să meargă mai departe.

„Trupul trebuie să fie sclavul sufletului”, spune el.

Nu vorbește doar despre mers pe munte, ci despre o disciplină a vieții. Despre a nu te lăsa prea ușor, despre a nu transforma vârsta într-o scuză și despre a nu confunda liniștea cu renunțarea.

„Am și viață spirituală, nu numai viață fizică”

Dinu Mititeanu spune că încearcă să își păstreze activă și mintea. Citește, scrie, poartă corespondență și discută cu prietenii. Pentru el, longevitatea nu înseamnă doar corp sănătos, ci și curiozitate. Iar sfatul lui pentru oameni este simplu: să iasă din casă și să meargă în natură. Nu neapărat pe trasee grele, nu neapărat pe munți înalți. Chiar și o plimbare prin pădure poate schimba felul în care te simți.

„Confortul nu ne ajută să dormim mai bine, ci mișcarea, mai ales mișcarea în natură. De aceea le-aș recomanda tuturor să iasă din casă, să iasă din oraș, să facă plimbări prin păduri și să se bucure de liniște, care, după părerea mea, este cea mai frumoasă muzică”, spune Dinu Mititeanu.

O lecție despre vârstă, planuri și mers mai departe

Povestea lui Dinu Mititeanu este una care trebuie să schimbe felul în care mulți oameni se uită la bătrânețe. La 87 de ani, el nu vorbește despre oprire, ci despre drumuri care mai pot fi făcute. Nu spune că toată lumea trebuie să urce vârfuri de peste 4.000 de metri, dar spune că omul nu ar trebui să renunțe la mișcare, la planuri și la bucuria de a descoperi.

Muntele i-a dat sănătate, prieteni, cărți, amintiri și o poveste de iubire care a ajuns acum pe ecran. Iar lecția lui rămâne una simplă: viața nu se termină când ieși la pensie și nici când începi să mergi mai încet. Se termină, poate, abia când nu mai vrei să pleci nicăieri.

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