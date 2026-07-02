Conceptul a fost realizat de elevii Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, iar implementarea proiectului a beneficiat de sprijinul OTL, care a pus la dispoziție vagonul și spațiul de lucru, potrivit Primăriei Oradea.

Inițiatorul proiectului, Crăciun-Pelle Cedrin, a explicat de ce a fost ales stilul Art Nouveau pentru acest demers.

„Am vrut să facem ceva care să îi reprezinte pe toți orădenii. Dacă spuneți cuvântul Oradea, primul lucru care vă vine în minte, probabil, pe lângă curățenie și felul în care suntem noi, este stilul Art Nouveau. În țara noastră nu există un alt oraș care să fie renumit la un asemenea nivel pentru acest patrimoniu, de aceea ne-am gândit să ilustrăm acest aspect pe un tramvai Tatra și să îl punem în valoare. Prin acest proiect am dorit să aducem stilul Art Nouveau mai aproape de oameni și să evidențiem una dintre cele mai importante identități ale orașului.”

Noul tramvai „Art Nouveau” va circula în perioada următoare pe mai multe trasee din municipiu, astfel încât atât toată lumea să îl poată vedea în trafic.

Pentru realizarea proiectului au fost folosiți aproximativ 25 de litri de vopsea. Lucrările, care au presupus multe ore de muncă și atenție la detalii, au fost efectuate în halele depoului OTL.

La pictarea tramvaiului au participat elevii: Crăciun-Pelle Cedrin, Pobirci Leticia, Baciu Anda, Bordaș Cristian, Țodan Alex, Greta Ema, Vîșca Patric, Ana Maria Ștefan, Bahrim David, Morariu Tania, Sabina Mincu, Bortoș Alexia, Beteg Iasmina și Sărac Maria.

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