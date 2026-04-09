„Extraordinar de frumoase! De aceea am venit să vizităm aici. În fiecare an venim”, a spus un vizitator, relatează TVR Info.

„Este o atracție turistică foarte frumoasă la noi, în Oradea. Am vrut neapărat să prindem lalelele și magnoliile înflorite”, a spus alt vizitator.

Episcopia Romano-Catolică de Oradea își are sediul în Palatul Baroc. Parcul din jurul edificiului aparține instituției eclesiastice. Spațiul este deschis vizitatorilor, deși este o proprietate privată.

„Cred că putem oferi oamenilor puțină lumină, mai ales în această perioadă destul de tulbure în care trăim cu toții. Iar când vorbesc despre lumină, mă gândesc și la atmosfera pascală pe care o trăim în aceste zile”, a transmis episcopul Bocskei László.

Magnolia este originară din zonele tropicale, în special din Asia de Sud-Est și din America Centrală și de Sud.

Aceasta înfrumusețează grădinile și parcurile, provocând emoție odată cu venirea primăverii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE