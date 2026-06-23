„O nouă minune medicală a avut loc la Oradea”

„O nouă minune medicală a avut loc vineri la Oradea, unde generozitatea unei familii greu încercate a transformat o tragedie uriașă într-o șansă la viață pentru mai mulți români. Echipa medicală de la Spital Clinic Județean de Urgență Bihor – Oradea a realizat o prelevare de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală, după ce familia donatorului a spus DA donării de organe, declanșând o cursă contra cronometru pentru mai multe transplanturi”, se arată în postarea de pe Facebook a Agenției Naționale de Transplanturi.

„Dincolo de efortul medical și de precizia chirurgicală, reușita de vineri este, înainte de toate, o dovadă profundă de umanitate”, a mai transmis Agenția Națională de Transplant.

După intervenția de la Oradea, ficatul donat a fost transplantat unui pacient la Institutul Clinic Fundeni, în timp ce doi pacienți au primit câte un rinichi în cadrul unor operații realizate la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.

De asemenea, o cornee a fost transplantată la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. dr. Mircea Olteanu”.

Transportul organelor s-a realizat cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație în regim de urgență.

„Această operațiune complexă a fost posibilă datorită efortului extraordinar și coordonării impecabile dintre echipa de ATI a spitalului din Oradea, responsabilă de menținerea donatorului, și echipele de chirurgi sosite din centrele de transplant. (…) Transportul organelor a fost realizat cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație în regim de urgență, mulțumim pentru sprijinul acordat”, a mai precizat sursa menționată.

Echipa care a efectuat prelevarea organelor

Echipa medicală care a efectuat prelevarea la Oradea a fost formată din KDP Oradea dr. Ștefan Pataki, Coordonator de transplant la SCJU Bihor dr. Carmen Pantiș, coordonator regional Petru Cotrău, dr. Oana Popa medic specialist ATI, dr. Robert Ambrus medic rezident ATI. Dr. Marcut Lavinia medic primar ATI a fost medicul curant. Au mai participat :asistenta PATAKI Emese / Pinta Viviana / Cheregi Aurelia.

Moartea unei doctorițe de 53 de ani din Oradea a salvat mai multe vieți

Recent, viața unei foarte iubite doctorițe din Oradea, chirurgul urolog Daniela Jovrea, s-a curmat brusc, la doar 53 de ani. Un anevrism cerebral rupt a dus la moarte cerebrală. Șoc, durere, neputință. Și totuși, dincolo de toate, o decizie care schimbă destine.

,,Da pentru viață”, ,,Da pentru donarea de organe” a fost decizia sfâșietoare a unei studente la Medicină din Oradea, fiica doctoriței, care a emoționat o țară întreagă.



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