Șoferul a fost identificat de oamenii legii în cursul zilei de miercuri, 29 iulie.

În jurul orei 09:49, polițiștii din Oradea au depistat un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Sânmartin, în timp ce conducea un autoturism BMW cu viteza de 230 km/h pe DEx 16.

Viteza a fost înregistrată de aparatul radar într-un sector de drum unde limita maximă admisă este de 120 km/h.

Pentru depășirea limitei legale de viteză cu 110 km/h, șoferul a fost sancționat contravențional și a rămas fără dreptul de a conduce.

„Pentru depășirea limitei legale de viteză, șoferul a fost sancționat cu 20 de puncte-amendă, în valoare de 4.325 de lei. Ca măsură complementară, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă fără drept de circulație.”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.

Polițiștii reamintesc că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave de circulație. 

„Viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Alegeți viteza legală. Alegeți siguranța!”, au mai adăugat polițiștii.

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