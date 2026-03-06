Pierdere de 55 de milioane de lei în 2025

Potrivit datelor prezentate într-o conferință de presă, situația financiară a companiei Termoficare Oradea rămâne dificilă.

„Cifra de afaceri a societății a fost de 395 de milioane de lei pentru anul 2025, în creștere față de anul precedent (n.r. – când a fost de 373 de milioane de lei), iar gradul de realizare a veniturilor a fost de 88,27%. Rezultatul brut pentru anul 2025 a fost un minus de 55 de milioane de lei (n.r. – aproximativ 11 milioane de euro)”, a anunțat directorul Termoficare Oradea, Călin Ungur.

Astfel, pierderile cumulate din ultimii trei ani au ajuns la 148,32 milioane lei, adică aproape 30 milioane de euro.

Termoficare Oradea nu a mai făcut profit din 2022, dar a avut 4,8 milioane de euro pierderi pe 2024.

Tarifele neactualizate au generat pierderi

Conducerea companiei susține că una dintre principalele cauze ale deficitului este faptul că anumite tarife nu au fost actualizate timp de mulți ani.

„Am avut o problemă cu neactualizarea tarifelor de transport și distribuție, care practic ne-a adus la acest minus de 55 de milioane de lei, tarife pe care am reușit abia la sfârșitul anului trecut să le actualizăm”, a explicat directorul Călin Ungur.

Acesta a adăugat că aceste tarife erau la același nivel încă din perioada fostei societăți Electrocentrale.

„Practic, nu au fost actualizate de 20 de ani”, a spus Ungur.

Compania speră să revină pe zero în 2026

După actualizarea tarifelor, conducerea companiei estimează că situația financiară ar putea începe să se stabilizeze.

„Depinde foarte mult de evoluția războiului… Sigur, ne influențează prețul gazului, pe care îl cumpărăm de pe piață, ca toată lumea, dar dacă lucrurile vor rămâne normale, toate calculele noastre arată că nu ar mai trebui să ieșim pe minus”, a declarat directorul Termoficare Oradea.

În ciuda pierderilor, compania spune că prețul plătit de populație nu va crește în acest an.

„Deocamdată vom rămâne la același tarif. Și în momentul în care TVA-ul va crește, tariful va rămâne același, pentru că diferența va fi preluată în subvenție”, a promis Călin Ungur.

Oradea are cel mai mic preț al energiei termice din țară

Chiar și cu aceste probleme financiare, Oradea continuă să aibă unul dintre cele mai mici tarife pentru energia termică din România.

Tariful total este de aproximativ 549 de lei/MWh, mult mai mic decât în orașe precum Timișoara, Brașov, Arad, Cluj-Napoca sau Ploiești, unde prețurile pot ajunge la 700-1.100 lei/MWh.

„În primul rând, este de remarcat nivelul investițiilor care s-au făcut în sistemul de termoficare, ceea ce a dus la reducerea substanțială a pierderilor în sistem; stăm foarte bine la partea de pierderi. Noi avem un preț total al energiei termice mult mai mic, chiar la jumătate, față de alte orașe”, a declarat directorul Călin Ungur.

El a subliniat și rolul energiei geotermale în menținerea costurilor scăzute: „Pe de altă parte, mai avem energia geotermală, care nu există momentan în alte orașe, de care dispunem și din care încercăm să folosim cât mai mult. Acestea sunt cele două mari aspecte prin care Oradea se deosebește față de celelalte orașe”.

Concret, orădenii beneficiază de subvenție de la bugetul local în valoare de 120,74 de lei pe MWh cu TVA inclus, cea mai mică din țară, și plătesc 428,45 de lei pe MWh cu TVA, cel mai mic tarif din țară.

„Primăria Oradea și-a asumat pentru anul acesta subvenții de 15 milioane euro, nivelul maxim permis înainte să fie considerat ajutor de stat”, a spus directorul Ungur.

Termoficare Oradea a închis anul 2025 cu 11 milioane de euro în minus. Orașul se laudă cu cel mai mic preț al energiei termice din România
Orădenii plătesc cele mai mici prețuri la termoficare. Foto: Bihoreanul

Investiții de peste 200 de milioane de euro în sistem

În ultimul deceniu, autoritățile locale au investit peste 200 de milioane de euro în modernizarea sistemului de termoficare. Aceste lucrări au redus pierderile din rețea de la 42,61% în 2014 la aproximativ 22% în 2025.

Sistemul deservește aproximativ 70.000 de apartamente și peste 2.000 de agenți economici, iar în ultimii ani tot mai multe locuințe s-au reconectat la sistemul centralizat.

