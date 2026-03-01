Administratorul public al județului a declarat pentru Observatorul Prahovean că, indiferent de divergențele între transportatori, pentru care instituția nu este responsabilă, obligația acestora este de a asigura serviciul.

După publicarea articolului, Emil Drăgănescu, administratorul public al județului, a declarat pentru Observatorul Prahovean că, indiferent de divergențele între transportatori, pentru care instituția nu este responsabilă, obligația acestora este de a asigura serviciul.

”În cazul elevilor, dacă liderul asocierii nu asigură transportul îl vom scoate de pe traseu! Noi nu permitem nimănui să își bată joc de prahoveni și cu atât mai mult de copiii lor, mai ales atât timp cât plățile sunt la zi!” a precizat Drăgănescu.

Doi operatori de transport, SC Victoria Ovidiu SRL și SC Gritex SRL, au transmis un comunicat în care acuză liderul asocierii, C&I Grup Internațional, că a încasat sumele aferente abonamentelor elevilor, dar refuză să le vireze operatorilor care au prestat efectiv transportul pe rutele Ploiești–Colceag și Ploiești–Măgula.

Companiile susțin că au informat Consiliul Județean Prahova, însă li s-a comunicat că situația ar fi considerată „internă” asocierii. În acest context, cele două firme avertizează că apar dificultăți financiare care pot pune în pericol continuitatea transportului dedicat elevilor.

Potrivit comunicatului, începând 5 martie 2026, abonamentele plătite „prin această modalitate”, adică prin circuitul financiar gestionat de liderul asocierii, nu vor mai fi considerate valabile pe traseele menționate.

Accesul la transport ar urma să fie permis exclusiv elevilor care achită contravaloarea abonamentului direct către prestatorul serviciului, măsură pe care transportatorii o justifică drept necesară pentru „funcționarea legală și sustenabilă” a serviciului.

