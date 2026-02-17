Femeia avea doi copii, dar nu ținea legătura cu niciunul dintre ei. Pentru că nu a mai aflat vești despre mama sa de foarte mult timp, fiica sa, care era stabilită în Italia, a sunat la poliție, potrivit Observatorul Prahovean. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată. Pentru că nu au putut pătrunde în imobil, aceștia au solicitat sprijinul pompierilor pentru a forța ușa de acces.

În interiorul locuinței a fost făcută o descoperire șocantă. Oamenii legii au găsit trupul neînsuflețit al femeii, aflat într-un stadiu avansat de putrefacție.

Primele informații arată că femeia ar fi moartă de aproximativ patru ani, conform Observator News. Administratorul blocului susține că femeia suferea de cancer și că nu au mai văzut-o pe aceasta din perioada pandemiei. Vecinii au crezut că este internată într-un azil, motiv pentru care absența ei nu a ridicat suspiciuni.

Potrivit cercetărilor preliminare efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme de violență sau elemente care să indice comiterea unei infracțiuni.

Rămășițele femeii au fost ridicate de reprezentanții Serviciul de Medicină Legală. Urmează ca autopsia să stabilească oficial cauza decesului.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE