George Simion: „PSD face un balet, Putere-Opoziție”
George Simion a declarat că PSD „tot face un balet, Putere – Opoziție” și le-a cerut social-democraților să ia o decizie fermă.
„Să fie oameni serioși, că tot fac un balet. Nu poți să fii la guvernare și, în același timp, să lansezi critici. Poate în al 12-lea ceas le va veni mintea de pe urmă”, a mai declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025.
Liderul AUR a sugerat că PSD ar trebui să-și respecte angajamentele și să iasă de la guvernare.
Întâlnirea PSD și protestele
Reuniunea regională a PSD în Timișoara, la care participă membri din județele Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș, are ca principal punct pe ordinea de zi retragerea sprijinului politic pentru guvernul condus de Ilie Bolojan.
În fața hotelului s-au adunat protestatari cu pancarte pe care scrie „Ori vă reformați, ori plecați!”. Jandarmii au fost și ei prezenți pentru a preveni eventualele incidente.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns la evenimentul partidului și a fost întrebat despre coincidența întâlnirii cu Simion.
„Foarte bine. Bravo lui. Ce să facem?”, a răspuns Grindeanu, evitând să comenteze subiectul.
Simion refuză să vorbească despre Călin Georgescu
Întrebat despre întâlnirea sa recentă cu Călin Georgescu, fost candidat prezidențial, Simion a refuzat să ofere detalii, promițând că acestea vor fi făcute publice săptămâna viitoare.
Reamintim că AUR și PACE și-au anunțat deja intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, în contextul retragerii sprijinului PSD, care urmează să fie oficializată luni.
nasty1 18.04.2026, 17:19
1. Nu este intamplator, AUR e aliatul PSD! 2. PSD a inchis cu lasitate comentariile pe facebook-ul partidului, mesajele romanilor din ultimele zile fiind tot atatea placute suedeze pentru Grindeanu si ceilalti mafioti din PSD. 3. E de-a dreptul ridicol ca Grindeanu (cu ceas de zeci de mii de euro si sute de mii de euroi in conturi) si ceilalti pesedisti putred de bogati (cu cutii de pantofi pline cu 500.000 euro fiecare) plang de grija saracilor Romaniei... :)
Moravurinoi 18.04.2026, 18:50
Oare indivizii astia ne cred pe toti \"suveranisti\" in cap, in tara asta? Urla \"huo Ursula-Soros-Gates\", poate nu ne uitam cat sunt de infami, si cum isi fac ei scheme si se pupa *** PSD-ist cu AUR-ist. Si uite asa isi da arama pe fata si GS
