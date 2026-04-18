George Simion: „PSD face un balet, Putere-Opoziție”

George Simion a declarat că PSD „tot face un balet, Putere – Opoziție” și le-a cerut social-democraților să ia o decizie fermă.

„Să fie oameni serioși, că tot fac un balet. Nu poți să fii la guvernare și, în același timp, să lansezi critici. Poate în al 12-lea ceas le va veni mintea de pe urmă”, a mai declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025.

Liderul AUR a sugerat că PSD ar trebui să-și respecte angajamentele și să iasă de la guvernare.

Întâlnirea PSD și protestele

Reuniunea regională a PSD în Timișoara, la care participă membri din județele Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș, are ca principal punct pe ordinea de zi retragerea sprijinului politic pentru guvernul condus de Ilie Bolojan.

În fața hotelului s-au adunat protestatari cu pancarte pe care scrie „Ori vă reformați, ori plecați!”. Jandarmii au fost și ei prezenți pentru a preveni eventualele incidente.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns la evenimentul partidului și a fost întrebat despre coincidența întâlnirii cu Simion.

„Foarte bine. Bravo lui. Ce să facem?”, a răspuns Grindeanu, evitând să comenteze subiectul.

Simion refuză să vorbească despre Călin Georgescu

Întrebat despre întâlnirea sa recentă cu Călin Georgescu, fost candidat prezidențial, Simion a refuzat să ofere detalii, promițând că acestea vor fi făcute publice săptămâna viitoare.

Reamintim că AUR și PACE și-au anunțat deja intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, în contextul retragerii sprijinului PSD, care urmează să fie oficializată luni.

