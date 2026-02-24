„Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război. România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

„Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a adăugat președintele.

Această vizită a fost parte din dialogul uzual pe care premierul îl are cu șeful statului, inclusiv înaintea unor vizite importante. Mai exact, Bolojan a mers la Palatul Cotroceni pentru a se alinia cu Nicușor Dan în privința temelor care vor fi discutate la Bruxelles.

Prim-ministrul Bolojan va discuta în capitala Belgiei cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre situația PNRR-ului României, dar şi priorităţile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual după 2028. Şeful Executivului se va întâlni şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale.

Printre altele, Ilie Bolojan va încerca să o convingă pe Ursula von der Leyen să accepte ca România să nu piardă 231 de milioane de euro, bani europeni, din cauza pensiilor speciale.

Mai exact, Comisia Europeană a transmis zilele trecute că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale. Motivul a fost că CCR a amânat de cinci ori decizia, înainte să declare constituțional al doilea proiect al Guvernului Bolojan. Problema este însă că președintele Nicușor Dan nu a promulgat încă legea. Drept urmare, soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este incertă.

