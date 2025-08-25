Cum se desfășoară procesul de selecție

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat o premieră în procesul de selecție a directorului general interimar al Romsilva. Pentru prima dată, are loc o dezbatere publică cu reprezentanții societății civile. Potrivit MMAP, acest pas vine în contextul etapei finale a procesului de selecție, după ce au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate.

Dezbaterea oferă membrilor Consiliului de Administrație oportunitatea de a afla direct de la societatea civilă care sunt așteptările față de viitorul director general interimar al Romsilva. Acest demers de transparență este menit să influențeze decizia finală în procesul de selecție.

Evenimentul are loc atât în format fizic, la sediul Ministerului Mediului, cât și online, în prezența ministrului mediului și a membrilor Consiliului de Administrație al Romsilva.

Lista candidaților pentru postul de director al Romsilva

Din cei 24 de candidați înscriși pentru postul de director general interimar al Romsilva au mai rămas 17, după ce s-a făcut o primă selecție a CV-urilor.

  • Boariu Gheorghe Dan
  • Truică Constantin
  • Cornea Cristian-Sorin
  • Hahuie Valentin
  • Irimie Flavius
  • Florescu Cristian-Adrian
  • Băban Adrian
  • Sîiulescu Marius-Dan
  • Vişan Jean
  • Covrig Ilie
  • Tulbure Cezar
  • Anghel Octavian-Romulus
  • Ciomag Dragoş-Gabriel
  • Petcu Costel
  • Nicolicioiu Cristian-Sorin
  • Drîgnei Daniel
  • Răduţă Cezar-Mihăilă

Contextul reformei Romsilva

Această inițiativă vine pe fondul unor tensiuni recente între Regia Națională a Pădurilor și Ministerul Mediului, generate de propunerea de reformă a Romsilva.

Planul de restructurare include reducerea numărului de directori și eliminarea unor privilegii, aspecte care au stârnit controverse.

În urmă cu câteva zile, un protest organizat de Federația Silva în fața Ministerului Mediului a evidențiat aceste tensiuni. În timpul protestului, Diana Buzoianu, reprezentantă a ministerului, a fost împiedicată să se adreseze protestatarilor.

În ciuda zgomotului creat de vuvuzele, Buzoianu a declarat presei că Romsilva „nu este vaca de muls pentru nimeni” și că protestul a fost organizat „ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile”.

Reforma propusă de Diana Buzoianu

Într-un comunicat ulterior, ministrul mediului a explicat necesitatea reformei Romsilva, subliniind că aceasta vizează doar posturile de conducere, nu și cele din teren.

„Reforma taie doar din vârf: din 99 de directori vor rămâne 12, iar economiile de aproximativ 19 milioane lei pe an merg înapoi în pădure – în operațiuni, monitorizare, prevenirea tăierilor ilegale și condiții mai bune pentru personalul silvic”, a precizat ministrul.

Planul de reformă prevede reducerea direcțiilor silvice de la 41 la 12 și o diminuare cu 90% a funcțiilor de director. Economiile estimate de 19 milioane lei anual urmează să fie redirecționate către activitățile de teren.

În plus, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost reduse de la 12.500 lei la 5.000 lei brut pe lună, iar noile contracte includ obligații și indicatori de performanță mai clari.

Justificarea reformei Romsilva

Ministerul argumentează necesitatea reformei citând un Raport de control asupra Romsilva pentru perioada 2020-2024. Acesta indică o scădere dramatică a profitului brut în 2024 (-83,22% față de 2023), pierderi cronice la mai multe direcții și solduri negative la fondurile speciale de conservare și regenerare.

Raportul menționează, de asemenea, premii nejustificate care au generat un prejudiciu total de 46.378.547 lei între 2021 și 2023.

În contrast cu poziția ministerului, Ionuț Sorin Banciu, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), a criticat abordarea actuală.

El consideră că situația actuală este „un circ mediatic, întreținut pe de o parte de conducerea politică și pe de altă parte de sindicalism, care transformă reforma într-o simplă luptă de orgolii și beneficii”.

Banciu susține că Romsilva are nevoie de o „reformă reală”, nu de „jocuri de imagine”. În opinia sa, reforma nu ar trebui să se concentreze doar pe schimbări la nivel de conducere sau pe modificarea beneficiilor, ci pe îmbunătățiri substanțiale ale funcționării instituției.

