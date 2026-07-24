Lavanda a devenit vedetă la festivalul organizat la Timișoara

Piața Libertății din Timișoara a fost transformată într-un tărâm al lavandei, odată cu revenirea mult așteptată a Lavanda Fest, care se desfășoară între 23 și 26 iulie.

Aflat la cea de-a 50-a ediție, festivalul reunește peste 50 de expozanți din întreaga țară, pregătiți să-i încânte pe vizitatori cu o varietate de produse artizanale și arome inconfundabile. Potrivit portalului de știri locale Tion.ro, intrarea este liberă, iar standurile sunt deschise zilnic între orele 10.00 și 22.00.

Ce produse pot găsi clienții la festivalul de la Timișoara

Oferta expozanților este variată și include produse pe bază de lavandă, delicatese culinare, cosmetice naturale și creații handmade.

Printre cele mai populare articole se numără buchețelele și săculeții cu lavandă, dar vizitatorii pot descoperi și delicii precum înghețată, limonadă, miere, dulceață, macarons sau kürtös cu aromă de lavandă. De asemenea, sunt disponibile cosmetice naturale, uleiuri esențiale, aranjamente florale și diverse alte produse artizanale, inclusiv bijuterii, jucării și obiecte decorative realizate manual.

Cât costă un buchet sau un săculeț parfumat cu lavandă în centrul Timișoarei

Produsele oferite la festival sunt accesibile pentru toate buzunarele. Conform Tion.ro, un săculeț cu lavandă poate fi achiziționat cu 5-10 lei, iar un buchet de lavandă costă 25 de lei. Pernele cu lavandă și mesaje personalizate se vând cu aproximativ 45 de lei, în timp ce uleiul de lavandă este disponibil la prețul de 35 de lei. Este important de știut că lavanda are și numeroase avantaje pentru organism.

Prețurile din Piața Libertății de la Timișoara:

Săpunuri naturale: 15 lei

Bombe de baie: 15 lei

Balsam de buze cu lavandă: 20 de lei

Deodorant stick cu lavandă: 45 de lei

Apă de lavandă (200 ml): 25 de lei

Scrub cu cafea: 25 de lei

Buchețel de lavandă: 25 de lei

Ce prețuri au gustările și limonada la Lavanda Fest din Timișoara

Cei care doresc să se răcorească pot opta pentru o limonadă proaspătă la 20 de lei, sucuri naturale la 10 lei sau deserturi și preparate cu aromă de lavandă, cum ar fi langoșii, care costă 25 de lei.

Produsele handmade, cum ar fi bijuteriile, au prețuri de la 40 de lei, în timp ce jucăriile realizate manual și vazele decorate manual costă aproximativ 50 de lei. Poșetele tricotate sunt disponibile la prețuri ce pot ajunge la 200 de lei.

Pe lângă produsele expuse, Lavanda Fest oferă o serie de ateliere gratuite destinate atât copiilor, cât și adulților. Acestea se desfășoară zilnic până duminică și includ activități precum realizarea de lumânări decorative din ceară de albine, pictarea săpunurilor, crearea de brățări sau spray-uri naturale cu lavandă, dar și plantarea de cactuși.

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