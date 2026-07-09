„România este o piață foarte importantă pentru grup și cu un potențial de creștere semnificativ”, a declarat Jenner, care a precizat că pregătirile pentru acest centru global de servicii sunt deja în desfășurare la Timișoara.

Kärcher deține în România, la Curtea de Argeș, trei fabrici, cea mai recentă fiind inaugurată în 2025, în cadrul unui proiect de 115 milioane de euro, derulat sub brandul CER Cleaning Equipment.

De asemenea, compania mai are în proprietate alte două terenuri în județul Argeș pentru posibile extinderi viitoare.

„Avem deja investiții considerabile în România. Depinde de dezvoltare, dar avem două alte suprafețe de teren în Argeș”, a mai spus Hartmut Jenner.

Prima fabrică din Curtea de Argeș a fost deschisă în 2016, cu o investiție de 15 milioane de euro, urmată de o a doua unitate, în 2021, pentru care compania a alocat 20 de milioane de euro. În total, Kärcher are în România 1.000 de angajați și o subsidiară solidă de vânzări.

La nivel global, grupul german operează în 87 de țări, cu peste 170 de filiale și 17.000 de angajați, raportând venituri totale de 3,48 miliarde de euro în 2025.

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