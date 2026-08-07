Unde se pot retrage timișorenii ca să scape de caniculă

Traseul tematic din Munții Orăștie se redeschide începând cu data de 1 august, așa cum anunță presa locală. Cu o lungime de 570 de metri și o dificultate medie, poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute.

Drumeția începe prin traversarea Cheilor Băniței și continuă pe un drum în pantă prin pădure, oferind o perspectivă unică asupra naturii și istoriei locului, mai precizează presa locală.

Care sunt cele mai importante recomandări pentru vizitatori

Autoritățile recomandă echiparea corespunzătoare, respectarea marcajelor și protejarea patrimoniului cultural și natural. Cetatea Băniței, situată în comuna Bănița, județul Hunedoara, se află la mai puțin de trei ore de mers cu mașina din Timișoara, fiind o destinație ideală pentru o escapadă de weekend, conform Opiniatimisoarei.ro.

Unde se află și cum pot ajunge timișorenii la Cetatea Băniței

Amplasată strategic la granița dintre Transilvania și Oltenia, pe o stâncă abruptă la o altitudine de aproape 900 de metri, Cetatea dacică Bănița rămâne unul dintre cele mai enigmatice și spectaculoase monumente aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Aflată în imediata apropiere a drumului național DN66 (Hațeg – Petroșani), zona Bănița constituie totodată un pol de interes turistic datorită cadrului natural spectaculos. La baza masivului muntos pe care este amplasată cetatea se află Cheile Băniței, un canion calcaros îngust sculptat de ape, precum și Peștera Bolii, două atracții naturale care completează reliefarea istorică și geografică a acestei porți de intrare în Valea Jiului.

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