Despre decizia rectoratului UBB de a trimite studenții de la Mate-Info în Innovation Park – clădirile CREIC și TEAM, deținute de Primăria Cluj-Napoca, ați putut citi în Libertatea. Clădirile respective au fost construite în cu totul alte scopuri și nu sunt potrivite pentru activități didactice, după cum o arată documentele consultate de ziar. Același neajuns, precum și altele pe lângă au constatat și studenții, care au anunțat că refuză să se prezinte la cursurile programate în cele două clădiri.

Fără apă la WC, fără lifturi, fără mâncare

Mate-Info de la UBB este facultatea din România cel mai bine cotată în Top Shanghai 2024, fiind printre primele 100 de facultăți de profil din toată lumea. Clădirile CREIC și TEAM au fost ridicate de Primăria Cluj-Napoca, cu fonduri europene. Prima este un centru cultural și pentru industrii creative, iar a doua ar trebui să găzduiască sedii de firme.

Cele două clădiri sunt amplasate pe Dealul Lomb, la peste un kilometru în afara orașului, într-o zonă predispusă alunecărilor de teren, după cum o arată studii geologice plătite de municipalitatea clujeană.

Cluj Innovation Park, situat pe Dealul Lomb, este administrat de o firmă la care acționar unic e Primăria Cluj-Napoca Sursa foto: Google Earth

Recomandări 500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

În plus, studenții reclamă lipsa mijloacelor de acces la clădirile respective, timpul lung petrecut pentru a ajunge la cursuri și absența oricăror facilități pentru a servi masa între cursuri. La grupurile sanitare nu curge apa, iar lifturile din clădiri au cedat de la primele tentative de utilizare.

Lifturile din clădirile unde ar trebui să se țină cursurile de la Mate-Info au cedat de la prima utilizare Sursa foto: Libertatea

„Avem colegi cu dizabilități care nu pot ajunge la ore și au nevoie de ajutor să urce de la un etaj la altul. E o situație umilitoare pentru ei, să fie purtați pe brațe. Cât despre mâncare, a apărut un food-truck în campus, cu prețuri care nu țin cont de veniturile unui student. 8,5 lei o sticlă de apă de jumătate de litru”, spune unul dintre organizatorii boicotului.

„Nu poți construi viitorul IT-ului pe oboseala studenților”

„Studenții FMI de la UBB merită același respect ca oricare alții – nu drumuri de o oră până la CREIC.

Așa nu susții performanța, așa o sabotezi. Nu poți construi viitorul IT-ului românesc pe oboseala celor mai buni studenți ai Clujului. Conducerea care a venit cu această idee pare că s-a bazat pe docilitatea și răbdarea studenților FMI – aceiași studenți care, de ani de zile, acceptă să facă naveta între clădiri și să funcționeze fără un sediu propriu. Respectul se câștigă prin fapte, nu prin prelegeri despre inovație”, a declarat, sub protecția anonimatului, unul dintre tinerii revoltați.

Fragment cu printscreen la mesajul trimis de decanul Marcel Șerban către cadrele didactice din FMI

Mai multe cadre didactice susțin protestul studenților, în ciuda faptului că decanul Marcel Șerban le-a transmis o avertizare prin e-mail. „Vă solicităm să evitați implicarea în orice fel de acțiuni inițiate de studenți, asigurând astfel neutralitatea necesară bunei desfășurări a procesului educațional. Participarea la asemenea acțiuni poate afecta atât climatul academic, cât și imaginea instituției, în mod ireversibil”, se arată în mesajul trimis profesorilor de către decan.

Profesor: „O bătaie de joc la adresa actului educațional”

În replică, unii dintre profesori au decis să țină cursurile în formulă online, din solidaritate cu studenții. „Sunt în asentiment cu mișcarea de protest a studenților. Mă pun în locul lor și nici mie nu mi-ar fi plăcut, ca student, să fac 2h de la cămin până la facultate schimbând 3 autobuze și să mănânc prăjeli la 40 de lei toată ziua. Consider că este o bătaie de joc la adresa actului educațional. Drept urmare, empatizând cu studenții, dar și cu studentul din mine de la 19 ani, susțin cauza protestului și voi ține orele în regim online până la remedierea situației”, afirmă un cadru didactic de la Mate-Info din UBB.

Prețurile la singura mâncare accesibilă pe Dealul Lomb nu sunt tocmai accesibile pentru studenți Sursa foto: Libertatea

Un alt profesor declară că decizia mutării cursurilor a fost luată unilateral de conducerea facultății, fără consultarea cadrelor didactice direct implicate:

„Situația generată de relocarea orelor la CREIC în Chinteni este una profund îngrijorătoare. Decizia a fost luată fără consultarea noastră, a cadrelor didactice direct implicate, ceea ce a creat un sentiment legitim de nemulțumire și neputință. O parte semnificativă dintre profesori nu susțin această măsură, însă, din păcate, nu dispunem de pârghiile legale necesare pentru a ne exprima opoziția în mod formal.

Considerăm că această relocare riscă să afecteze în mod serios calitatea actului didactic și prestigiul facultății noastre – un prestigiu construit prin efort, dedicare și excelență academică de-a lungul multor ani. Impactul acestei decizii poate fi profund și, din păcate, ireversibil”, este mesajul profesorului, transmis studenților revoltați.

„Din acest motiv, dorim să vă transmitem sprijinul nostru deplin în demersul pe care îl inițiați. Reprezentați ultima speranță reală de a opri degradarea unei instituții care a fost și trebuie să rămână un simbol al educației de elită”.

„Exilul ne va costa toată facultatea”

Nici conducerea Facultății de Matematică și Informatică, nici conducerea Universității Babeș-Bolyai nu au răspuns, încă, solicitărilor trimise în scris de Libertatea, în legătură cu boicotarea cursurilor.

Chiar dacă sunt de acord cu acțiunea studenților, profesorii nu iau poziție în mod public în favoarea protestului, invocând „agresivitatea conducerii” și frica de persecuții viitoare. Și liderii revoltei declară că preferă, deocamdată, anonimatul:

Actualul ministru al educației, Daniel David, a încheiat ca rector al UBB parteneriatul cu Primăria Cluj-Napoca pentru folosirea clădirilor de pe Dealul Lomb Sursa foto: Facebook

„Majoritatea profesorilor a votat împotriva mutării, conducerea nu a respectat votul. Au fost și foarte agresivi față de opoziție, motiv pentru care nu ne expunem public. Frica noastră e că «exilul» ne va costa toată facultatea. E o situație pur politică, trebuie să vedeți asta”.

În plin protest al studenților de la Mate-Info în fața clădirii centrale a UBB, premierul Ilie Bolojan a vizitat Universitatea și a avut o discuție cu mai mulți oficiali din conducerea ei. La discuție a participat și actualul ministru al educației, Daniel David, rectorul autosuspendat de la „Babeș-Bolyai”.