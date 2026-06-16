Sturioni din specia păstrugă, ascunși într-o ladă frigorifică

Cel mai răsunător caz identificat de autorități vizează un operator economic din domeniul HoReCa (restaurant/unitate de cazare) situat chiar pe malul fluviului, în Delta Dunării. În urma verificărilor amănunțite în spațiile de depozitare, comisarii de mediu au descoperit 7 exemplare de sturion din specia păstrugă ascunse într-o ladă frigorifică.

Sturionii sunt specii strict protejate prin lege, pescuitul și comercializarea acestora fiind interzise de ani buni în România pentru a preveni extincția lor. Având în vedere gravitatea faptei, care întrunește elementele unei infracțiuni, comisarii GNM au solicitat de urgență sprijinul Serviciului de Poliție Delta Dunării din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În urma intervenției comune, cele 7 exemplare de păstrugă au fost confiscate, iar organele de poliție au întocmit pe loc actele de procedură penală pe numele administratorilor complexului.

Ape uzate deversate direct în Dunăre și amendă de 100.000 de lei

Neregulile din locația respectivă nu s-au oprit la braconaj. Aceeași firmă a fost prinsă în timp ce evacua ape uzate direct în emisarul natural, respectiv în fluviul Dunărea, fără a deține sisteme de epurare sau autorizații în acest sens. Pentru această poluare deliberată a ecosistemului fragil al Deltei, operatorul economic a primit o amendă contravențională în valoare de 100.000 de lei.

Bilanțul primei zile de controale: Amenzi de 230.000 de lei și activități suspendate

Planul de Acțiune aprobat la nivelul Rezervației Biosferei Delta Dunării a vizat în prima zi zeci de agenți economici. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat măsuri ferme pentru nerespectarea legislației de mediu, protecția resurselor de apă și a biodiversității.

Bilanțul primei zile indică o toleranță zero față de cei care distrug patrimoniul natural:

  • Amenzi contravenționale în valoare totală de 230.000 de lei;
  • 2 avertismente;
  • 2 măsuri complementare de suspendare a activității pentru operatorii care nu respectau standardele legale;
  • 2 măsuri de aducere a terenului la starea inițială.

Un alt caz de o gravitate deosebită reținut de autorități implică un operator economic care utiliza ilegal resursele de apă din zonă, fără a deține un act de reglementare din punct de vedere al protecției apelor. În acest context, Garda Națională de Mediu a anunțat că va formula o sesizare penală în termenul legal.

Controalele vor continua toată săptămâna

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu avertizează că această acțiune nu este una izolată. Echipele de control vor rămâne mobilizate în teren pe parcursul întregii săptămâni în toată zona Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Ținta principală a inspectorilor rămâne prevenirea și sancționarea oricăror activități ilegale care pot degrada una dintre cele mai importante și valoroase arii protejate din Europa.

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