SUA și necesitatea spărgătoarelor

În timp ce președintele Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să pună mâna pe Groenlanda, interesul tot mai mare al Washingtonului pentru regiunea arctică a dus la comandarea unor noi spărgătoare de gheață.

În octombrie 2025, guvernul american a anunțat planuri de a comanda patru spărgătoare de gheață din Finlanda pentru Gărzile de Coastă ale SUA. Alte șapte nave, denumite „patrule de securitate arctică”, urmează să fie construite în Statele Unite folosind design și tehnologie finlandeză, potrivit BBC.

„Achiziționăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume, iar Finlanda este cunoscută pentru fabricarea acestora”, a declarat fostul președinte american Donald Trump.

În mod excepțional, acesta a renunțat la cerința legală ca navele Gărzilor de Coastă să fie construite exclusiv pe teritoriul american, invocând „motive de securitate națională”. Interesul SUA pentru regiunea arctică este alimentat și de competiția cu Rusia și China, care desfășoară propriile flote în această zonă strategică.

Finlanda colaborează cu SUA pentru a contracara flota arctică a Rusiei

Rusia deține aproximativ 40 de spărgătoare de gheață, inclusiv opt cu propulsie nucleară, în timp ce SUA au doar trei funcționale.

„China a început să desfășoare tot mai multe nave de «cercetare» în apele arctice, inclusiv în zone considerate exclusiv economice de SUA. Cu resurse limitate pentru a răspunde, aceasta devine o problemă pentru Statele Unite”, explică Peter Rybski, fost ofițer al marinei americane, stabilit în Helsinki.

Potrivit lui Lin Mortensgaard, cercetător la Institutul Danez de Studii Internaționale, extinderea flotei de spărgătoare americane are și un scop simbolic, acela de a proiecta puterea SUA în regiune: „Spărgătoarele de gheață sunt practic singurele nave militare care pot arăta că un stat are capacități reale în regiunea arctică”.

În acest context, Finlanda, prin șantierele sale navale, rămâne un partener strategic al SUA.

Finlanda, lider mondial în spărgătoare de gheață

Finlanda domină industria spărgătoarelor de gheață, având la activ proiectarea a 80% dintre navele operaționale de acest tip și construind 60% dintre acestea în șantierele sale navale.

Țara este lider din necesitate, explică Maunu Visuri, președinte și director executiv al companiei de stat finlandeze Arctia, care operează o flotă de opt spărgătoare de gheață. „Suntem singura țară din lume unde toate porturile îngheață iarna”, explică acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE