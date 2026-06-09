Într-o notificare din Registrul Federal programată pentru publicare miercuri, Departamentul Apărării al SUA a desemnat o gamă largă de societăți drept „companii militare chineze” în temeiul legii de autorizare a apărării naționale.

Lista a fost publicată pentru scurt timp în februarie, înainte de a fi retrasă câteva minute mai târziu, fără nicio explicație.

Prin această măsură, SUA au declarat acum că cei mai proeminenți producători de vehicule electrice din China sprijină forțele armate ale țării.

Cine sunt BYD și Nio

Desemnarea companiilor BYD și Nio vizează direct industria chineză de vehicule electrice, lider mondial în domeniu.

BYD este cel mai mare producător de mașini electrice din lume, depășind Tesla. Nio este cel mai mare producător de mașini electrice de lux din China.

BYD este deja prezent în România, în vreme ce Nio este pe cale să lanseze marca de oraș Firefly.

Nio a respins acuzațiile și a afirmat că decizia este injustă. Compania amenință cu acțiuni în justiție.

Atât BYD, cât și Nio sunt companii private, listate la bursă.

Alibaba și Baidu

Potrivit Reuters, pe listă se mai află și giganții IT Baidu – „Google-ul Chinei” și Alibaba – „Amazonul Chinei”. Ambele au respins acuzațiile.

De asemenea, se mai regăsesc producătorul de roboți Unitree, producătorul de echipamente de rețelistică TP-Link și producătorii de panouri solare JA Solar Technology și Trina Solar.

„După logica lor, Ford și GM ar trebui clasificate drept companii militare americane”

Documentul menționează că atât BYD, cât și Nio sunt afiliate cu SASAC – Comisia pentru supravegherea și administrarea patrimoniului de stat (State-owned Assets Supervision and Administration Commission – n.r.), dar și cu Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației.

John McEntee, un fost înalt funcționar al administrației Trump la Casa Albă, care face acum lobby pentru gigantul IT Tencent Holdings, a criticat decizia.

El a afirmat că extinderea listei la companii auto precum BYD și Nio relevă cât de ridicolă este justificarea. „După logica lor, Ford și GM ar trebui clasificate drept companii militare americane”, a spus el.

Baterii și sisteme LiDAR

Pe lângă producătorii auto, lista vizează și o mare parte a lanțului de aprovizionare al vehiculelor electrice, precum și furnizorii de componente-cheie.

Au fost incluși și producătorii de baterii CATL, CALB și Eve Energy.

CATL este cel mai mare producător de baterii din lume, cu o cotă de circa 40%.

De asemenea, au fost incluși furnizori-cheie pentru tehnologia de conducere autonomă. Producătorii LiDAR Hesai Group și RoboSense au apărut amândoi pe lista actualizată.

În fine, producătorul de ecrane BOE Technology Group a fost, de asemenea, inclus pe listă, extinzând și mai mult sfera lanțului de aprovizionare tehnologic afectat.

Adăugarea acestor companii indică faptul că atenția Washingtonului se îndreaptă de la industria tradițională de apărare către tehnologiile comerciale emergente.

Precedentele Huawei și Nio

Anterior, Guvernul SUA a inclus producătorii de electronice și echipamente telecom Huawei și ZTE pe lista companiilor considerate amenințări la adresa națională.

Împotriva Huawei au fost incluse chiar și sancțiuni, ceea ce a tăiat accesul companiei la cipuri avansate și tehnologiile Google. Între timp, Huawei s-a reorientat și își produce propriile cipuri în China, iar între timp a început să ofere sisteme pentru mașinile electrice, având colaborări de succes cu mari producători chinezi.