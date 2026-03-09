Declarația vine de la trei surse, respectiv un oficial american, un oficial israelian și o altă sursă familiarizată cu situația.

De ce contează: Statele Unite se tem că loviturile israeliene asupra infrastructurii care deservește populația civilă din Iran ar putea avea un efect strategic invers, mobilizând societatea iraniană în sprijinul regimului și contribuind la creșterea prețurilor petrolului.

Atacurile aviației israeliene de sâmbătă au provocat incendii de amploare în Teheran, cu flăcări vizibile de la kilometri distanță și un fum dens care a acoperit capitala.

Israel Defense Forces (IDF) a afirmat într-un comunicat că depozitele de combustibil „sunt utilizate de regimul iranian pentru a furniza combustibil unor diferiți consumatori, inclusiv structurilor sale militare”.

Un oficial militar israelian a declarat că loviturile au avut și rolul de a transmite Iranului un mesaj: să înceteze atacurile asupra infrastructurii civile israeliene.

În culise: Oficialii israelieni și americani spun că armata israeliană a informat armata americană înainte de lovituri.

Totuși, un oficial american a declarat că Washingtonul a fost surprins de amploarea acestora. „Nu credem că a fost o idee bună”, a spus un oficial american de rang înalt.

Un oficial israelian a afirmat că mesajul transmis de SUA către Israel a fost, pe scurt: „WTF” (o reacție de nemulțumire – n.r.). Casa Albă și IDF (armata israeliană) nu au comentat situația.

Imaginea de ansamblu: Deși instalațiile lovite nu sunt pentru producție petrolieră, oficialii americani se tem că imaginile cu depozitele în flăcări ar putea speria piețele petrolului și ar putea împinge prețurile energiei și mai sus.

„Președintelui nu îi place atacul. El vrea să salveze petrolul. Nu vrea să-l ardă. Și imaginile acestea le reamintesc oamenilor de creșterea prețurilor la benzină”, a declarat un consilier al lui Donald Trump.

Ce spune cealaltă parte: Purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian Khatam al-Anbiya, care coordonează operațiunile militare ale Iranului, a avertizat sâmbătă că, dacă atacurile asupra infrastructurii petroliere iraniene vor continua, Teheranul ar putea răspunde cu lovituri similare în întreaga regiune.

El a adăugat că Iranul nu a vizat până acum infrastructura energetică și de combustibil din regiune, dar a avertizat că, dacă va face acest lucru, prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre cei mai importanți oficiali ai regimului, a avertizat la rândul său că, dacă atacurile asupra infrastructurii vor continua, Iranul va riposta „fără întârziere”.

Ce urmează: Un oficial american a declarat că divergențele dintre cele două țări și așteptările Washingtonului privind desfășurarea războiului vor fi discutate la nivel politic înalt între cei doi aliați.

