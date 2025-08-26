Relațiile dintre SUA și Venezuela, din ce în ce mai tensionate

Conform sursei anonime, nava de război USS Lake Erie și submarinul nuclear de atac USS Newport News vor fi desfășurate în zona Caraibelor. Anterior, trei distrugătoare cu rachete de clasă Arleigh Burke au fost trimise în apropierea coastelor venezuelene.

Relațiile dintre Washington și Caracas sunt extrem de tensionate de ani de zile. Noul președinte american intensifică presiunea asupra omologului său venezuelean, Nicolas Maduro, a cărui realegere din iulie nu a fost recunoscută de administrația Biden.

În august, administrația Trump a dublat recompensa oferită pentru informații care ar duce la arestarea lui Maduro, acuzat de conducerea unui „cartel narco-terorist”. Aceasta a ajuns acum la 50 de milioane de dolari.

USS Lake Erie

USS Lake Erie (CG-70) este un crucișător cu rachete ghidate din clasa Ticonderoga al Marinei Statelor Unite, pus în serviciu în 1993. Nava a fost numită după victoria decisivă a Marinei SUA în Bătălia de pe Lacul Erie din Războiul din 1812.

Aceasta are la bord tunuri MK-45 de 5 inchi (calibru 54), rachete Standard, rachete Tomahawk, rachete anti-submarin ASROC, rachete Harpoon, tuburi pentru torpile, sisteme CIWS pentru apărare și mitraliere.

Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
Recomandări
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Nava este echipată cu sistemul avansat de luptă AEGIS pentru rachete și are capabilități integrate anti-rachetă balistică. A fost prima navă a Marinei SUA care a interceptat cu succes o rachetă printr-un sistem de apărare balistică (SM-3). Motto-ul navei este „DONT GIVE UP THE SHIP” (Nu ceda nava), o legătură simbolică cu deviza folosită de comandantul Oliver Hazard Perry în Bătălia de pe Lacul Erie.

USS Newton News

USS Newport News (SSN-750) este un submarin de atac din clasa Los Angeles al Marinei Statelor Unite, fiind a treia navă denumită după orașul Newport News, Virginia. Construcția ei a început la 3 martie 1984 la șantierul Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company, nava fiind lansată la 15 martie 1986 și comisionată la 3 iunie 1989. Portul său de origine este Groton, Connecticut.

Submarinul este propulsat de un reactor nuclear cu o singură turbină și este dotat cu rachete Tomahawk, tuburi pentru torpile și alte arme convenționale de atac.

Ar putea urma 4.000 de pușcași marini

Mai multe surse media americane sugerează că Pentagonul intenționează să trimită 4.000 de pușcași marini în Caraibe, în apropierea coastelor venezuelene.

Trump folosește lupta împotriva traficului de droguri pentru a justifica numeroase politici, de la taxe vamale impuse Mexicului până la arestările în masă ale imigranților latino-americani considerați ilegali.

Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David
Recomandări
Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Oficiali venezueleni de rang înalt au declarat că țara lor se va apăra împotriva „agresorului” american. Maduro a anunțat activarea unui „plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni”, denunțând o încercare de „schimbare de regim, de atac terorist militar”. El a lansat o campanie de înrolare în miliție pentru a contracara o posibilă invazie americană. Sâmbăta trecută, funcționari, casnice, studenți și pensionari au format cozi lungi la centrele de recrutare din întreaga țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan participă la ședința coaliției pentru finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Unica.ro
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Elle.ro
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
gsp
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
GSP.RO
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.RO
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Parteneri
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Libertateapentrufemei.ro
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Ce pensii speciale primesc judecătorii și procurorii care își suspendă activitatea, supărați că acestea ar putea fi tăiate
Știri România 19:24
Ce pensii speciale primesc judecătorii și procurorii care își suspendă activitatea, supărați că acestea ar putea fi tăiate
O camionetă a luat foc lângă stadionul Ghencea, înaintea meciului de Cupa României dintre Steaua și UTA Arad
Știri România 18:59
O camionetă a luat foc lângă stadionul Ghencea, înaintea meciului de Cupa României dintre Steaua și UTA Arad
Parteneri
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Adevarul.ro
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Oana Monea, de la „Insula Iubirii”, detalii neștiute despre logodna ei: „Nu a fost să fie” | VIDEO EXCLUSIV
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Oana Monea, de la „Insula Iubirii”, detalii neștiute despre logodna ei: „Nu a fost să fie” | VIDEO EXCLUSIV
Mihai Bendeac, pus în genunchi de o concurentă la „The Ticket”. Primele imagini din noul show care va începe la Antena 1
Stiri Mondene 16:51
Mihai Bendeac, pus în genunchi de o concurentă la „The Ticket”. Primele imagini din noul show care va începe la Antena 1
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. Incredibil ce a povestit!
Unica.ro
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. Incredibil ce a povestit!
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
ObservatorNews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
GSP.ro
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Mediafax.ro
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere
KanalD.ro
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere

Politic

Ultimul discurs al președintelui Nicușor Dan l-a scos din minți pe Hari Bucur Marcu: „Noi, ca națiune română, bine nu o să ne mai facem vreodată”
Politică 18:03
Ultimul discurs al președintelui Nicușor Dan l-a scos din minți pe Hari Bucur Marcu: „Noi, ca națiune română, bine nu o să ne mai facem vreodată”
Nicușor Dan participă la ședința coaliției pentru finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale
Politică 17:52
Nicușor Dan participă la ședința coaliției pentru finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale
Parteneri
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Spotmedia.ro
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
Fanatik.ro
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită
Spotmedia.ro
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită