Relațiile dintre SUA și Venezuela, din ce în ce mai tensionate

Conform sursei anonime, nava de război USS Lake Erie și submarinul nuclear de atac USS Newport News vor fi desfășurate în zona Caraibelor. Anterior, trei distrugătoare cu rachete de clasă Arleigh Burke au fost trimise în apropierea coastelor venezuelene.

Relațiile dintre Washington și Caracas sunt extrem de tensionate de ani de zile. Noul președinte american intensifică presiunea asupra omologului său venezuelean, Nicolas Maduro, a cărui realegere din iulie nu a fost recunoscută de administrația Biden.

În august, administrația Trump a dublat recompensa oferită pentru informații care ar duce la arestarea lui Maduro, acuzat de conducerea unui „cartel narco-terorist”. Aceasta a ajuns acum la 50 de milioane de dolari.

USS Lake Erie

USS Lake Erie (CG-70) este un crucișător cu rachete ghidate din clasa Ticonderoga al Marinei Statelor Unite, pus în serviciu în 1993. Nava a fost numită după victoria decisivă a Marinei SUA în Bătălia de pe Lacul Erie din Războiul din 1812.

Aceasta are la bord tunuri MK-45 de 5 inchi (calibru 54), rachete Standard, rachete Tomahawk, rachete anti-submarin ASROC, rachete Harpoon, tuburi pentru torpile, sisteme CIWS pentru apărare și mitraliere.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Nava este echipată cu sistemul avansat de luptă AEGIS pentru rachete și are capabilități integrate anti-rachetă balistică. A fost prima navă a Marinei SUA care a interceptat cu succes o rachetă printr-un sistem de apărare balistică (SM-3). Motto-ul navei este „DONT GIVE UP THE SHIP” (Nu ceda nava), o legătură simbolică cu deviza folosită de comandantul Oliver Hazard Perry în Bătălia de pe Lacul Erie.

USS Newton News

USS Newport News (SSN-750) este un submarin de atac din clasa Los Angeles al Marinei Statelor Unite, fiind a treia navă denumită după orașul Newport News, Virginia. Construcția ei a început la 3 martie 1984 la șantierul Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company, nava fiind lansată la 15 martie 1986 și comisionată la 3 iunie 1989. Portul său de origine este Groton, Connecticut.

Submarinul este propulsat de un reactor nuclear cu o singură turbină și este dotat cu rachete Tomahawk, tuburi pentru torpile și alte arme convenționale de atac.

Ar putea urma 4.000 de pușcași marini

Mai multe surse media americane sugerează că Pentagonul intenționează să trimită 4.000 de pușcași marini în Caraibe, în apropierea coastelor venezuelene.

Trump folosește lupta împotriva traficului de droguri pentru a justifica numeroase politici, de la taxe vamale impuse Mexicului până la arestările în masă ale imigranților latino-americani considerați ilegali.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Oficiali venezueleni de rang înalt au declarat că țara lor se va apăra împotriva „agresorului” american. Maduro a anunțat activarea unui „plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni”, denunțând o încercare de „schimbare de regim, de atac terorist militar”. El a lansat o campanie de înrolare în miliție pentru a contracara o posibilă invazie americană. Sâmbăta trecută, funcționari, casnice, studenți și pensionari au format cozi lungi la centrele de recrutare din întreaga țară.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE