Pe fondul unor neînțelegeri între democrați și republicani, administrația federală americană a intrat miercuri în paralizie bugetară („shutdown”) și a fost nevoită să-și suspende o mare parte din activități.

Motivul neînțelegerilor dintre republicani și democrați

Conform Reuters, acesta este al 15-lea blocaj din 1981 încoace. Economiștii spun că nu se întrevede o soluție prea repede. Cel mai lung „shutdown” din istoria SUA a durat 35 de zile și s-a produs în primul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, între decembrie 2018 și ianuarie 2019. La acea vreme, disputa se referea la securitatea frontierelor, iar acum – la protejarea sănătății.

Democrații nu au votat o măsură de cheltuieli pe termen scurt propusă de republicani și care ar fi menținut funcționarea administrației federale americane până la 21 noiembrie. Motivul? Republicanii au refuzat să includă o prelungire a beneficiilor de sănătate pentru anumite categorii de persoane și care urmează să expire la sfârșitul acestui an. Printre acestea se află și extinderea subvențiilor prevăzute în Obamacare, legea privind protejarea pacienților promulgată de fostul președinte Barack Obama.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, i-a acuzat pe democrați că se dedau la „jocuri politice cu viețile și mijloacele de trai ale americanilor”.

„Tot ce vor să facă este să încerce să ne intimideze. Și nu vor reuși”, a răspuns liderul democraților din Senat, Chuck Schumer.

Peste 740.000 de angajați federali riscă să fie concediați

Chiar dacă republicanii lui Donald Trump dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului american, este necesar ca 60 dintre cei 100 de senatori să fie de acord cu legea privind cheltuielile, iar republicanii au doar 53 de senatori.

Agențiile guvernamentale au avertizat că acest „shutdown” va avea efecte multiple, de la imposibilitatea plătirii controlorilor de trafic aerian și a militarilor până la posibila concediere a 740.000 de angajați federali. Până și Ambasada SUA la București au suspendat postările pe Facebook din cauza lipsei de bani.

„În timpul «shutdown»-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat Trump.

Sondaj: 4 din 10 americani cred că vina aparține taberei lui Trump

Potrivit unui sondaj realizat de Marist înainte de începutul paraliziei bugetare, în noaptea de marți spre miercuri, aproape 4 din 10 americani dau vina pe republicani pentru această situație. Mai exact: 38% îi consideră responsabili pe republicani și 27% pe democrați, iar 31% arată cu degetul spre ambele partide.

Întrebat dacă este îngrijorat că Trump ar putea provoca daune permanente administrației federale americane, senatorul democrat de Rhode Island Sheldon Whitehouse a răspuns, conform CNN: „Desigur, cine nu ar fi? Avem un nebun la conducere”.

Economistul Joseph Stiglitz îi acuză pe republicani

Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, a atribuit paralizia bugetară unui „guvern condus de oligarhi, cărora nu le pasă de cei mai săraci”.

„Republicanii au preferat un «shutdown» în locul accesului la asistență medicală pentru săraci”, a comentat economistul american într-un interviu acordat miercuri pentru AFP în marja unei dezbateri în Adunarea Națională a Franței cu privire la impozitarea averii celor mai bogați.

Potrivit lui Stiglitz, „tot ce cereau democrații era accesul la asistență medicală pentru cei foarte săraci și continuarea Obamacare”.

Paralizia fiscală „este ceea ce obții atunci când ai un guvern condus de oligarhi cărora nu le pasă de cei mai săraci oameni din societatea ta”, a insistat economistul, apropiat de tabăra democrată și fost consilier al administrației Bill Clinton.

Democrații „vor să închidă totul, nu noi”, a acuzat, la rândul lui, Donald Trump.

