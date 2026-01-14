Nava militară de 9.200 de tone este capabilă să lovească ținte pe uscat, pe mare și în aer. CENTCOM (United States Central Command) a anunțat că USS Roosevelt va contribui la „sprijinirea securității și stabilității maritime” în regiune.

Pe lângă USS Roosevelt, alte două nave militare americane, echipate cu rachete ghidate, sunt mobilizate în prezent în apropierea Iranului.

Informația apare în contextul în care Pentagonul retrage o parte din personal din bazele sale cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, după avertismentele cu o ripostă militară formulate de regimul islamic de la Teheran.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat miercuri pentru Reuters că regimul de la Teheran a avertizat ţările vecine că va lovi bazele militare ale Statelor Unite dacă administrația Trump va lansa un atac asupra teritoriului iranian.

Autoritățile israeliene estimează că președintele american Donald Trump a decis să intervină în sprijinul protestatarilor din Iran, dar amploarea și momentul unei eventuale acțiuni împotriva regimului islamic de la Teheran rămân neclare deocamdată.

Președintele american i-a îndemnat marți pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor. „Ajutorul este pe drum”, a dat asigurări Donald Trump, fără a oferi detalii.