O escaladare fără precedent

Sancționarea unei instituții judiciare internaționale este un atac direct la adresa independenței și funcționării sale. Acest lucru trimite un mesaj că statele puternice pot folosi presiunea economică și politică pentru a evita responsabilitatea legală.

Totodată, ar crea un precedent periculos, încurajând alte state să ignore sau să submineze instituțiile internaționale atunci când acestea le investighează pe ele sau pe aliații lor. Sancțiunile ar putea include blocarea activelor, interdicții de călătorie pentru personalul CPI și restricții privind tranzacțiile financiare, ceea ce ar îngreuna semnificativ activitatea Curții.

Administrația Trump a impus sancțiuni împotriva unor oficiali CPI, dar o sancționare a întregii instituții ar fi o escaladare fără precedent.

O decizie privind impunerea de sancţiuni împotriva întregii CPI este aşteptată în curând, spun surse familiarizate cu acest subiect.

Oficialii CPI au ţinut deja reuniuni interne de urgenţă pentru a discuta impactul unor eventuale sancţiuni generale, a indicat o sursă. Diplomaţi din statele membre ale CPI au purtat, de asemenea, discuţii, potrivit altor două surse.

Salariile pentru restul anului 2025, plătite în avans

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a acuzat CPI că impune „pretinsa sa jurisdicție” asupra americanilor și israelienilor și a amenințat cu „alte măsuri”, ceea ce amplifică tensiunile deja existente.

„CPI are posibilitatea de a schimba cursul prin efectuarea unor schimbări structurale critice şi adecvate. Statele Unite vor lua măsuri suplimentare pentru a ne proteja curajoşii militari şi alte persoane atâta timp cât CPI va continua să reprezinte o ameninţare pentru interesele noastre naţionale”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Această poziție va tensiona și mai mult relațiile SUA cu aliații europeni și cu alte țări care susțin ferm CPI și principiile justiției penale internaționale. Mulți vor vedea acțiunea SUA ca o subminare a statului de drept internațional.

Pentru a atenua potenţialele daune, personalul CPI a primit în această lună salariile pentru restul anului 2025 în avans, au indicat trei surse, deşi nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.

De asemenea, CPI caută alţi furnizori de servicii bancare şi informatice, au indicat trei surse.

Judecătorii CPI au emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fostului ministru israelian al Apărării Yoav Gallant şi liderului Hamas Ibrahim al Masri în noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul războiului din Gaza.

