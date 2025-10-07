Emisarul Richard Grenell, sunat să întrerupă negocierile cu Nicolas Maduro

Emisarul special prezidențial Richard Grenell s-a ocupat în ultimele luni de negocierile cu Maduro și alți oficiali venezueleni de rang înalt. Dar în timpul reuniuni cu lideri militari de rang înalt, joia trecută, liderul republican de la Casa Albă l-a sunat pe emisarul Grenell și i-a cerut să înceteze toate contactele diplomatice, inclusiv discuțiile sale cu Maduro. Informația a fost primită de The New York Times de la oficiali din cadrul administrației Trump.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite este din ce în ce mai frustrat de faptul că Maduro că nu vrea să renunțe la putere, în timp ce acoliții liderului venezuelean insistă că nu au nicio legătură cu traficul de droguri.

Potrivit oficialilor citați de The New York Times, administrația Trump a elaborat mai multe planuri militare în cazul unei escaladări cu regimul Maduro. Aceste operațiuni ar putea include și planuri de a-l forța pe Maduro să renunțe la putere.

Recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea liderului venezuelean

Secretarul de stat Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională, l-a numit pe Maduro un lider „ilegitim” și l-a acuzat în repetate rânduri că este implicat în traficul de droguri.

Recomandări Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală

Rubio l-a descris totodată pe Maduro un „fugar de justiția americană”, în timp ce Statele Unite au majorat la 50 de milioane de dolari recompensa capturarea liderului venezuelean.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că Trump este pregătit să folosească „fiecare element al puterii americane” pentru a stopa intrarea drogurilor în Statele Unite și a fost clar în mesajele sale către Maduro pentru a pune capăt traficului.

Contactat de The New York Times, Grenell a refuzat să comenteze informația. Un oficial venezuelean de rang înalt nu a vrut, la rândul lui, să dea o declarație.

Rubio și aliații săi din administrația Trump duc o strategie vizând înlăturarea lui Maduro. Oficialii americani spun că Maduro conduce cartelurile de droguri care operează în Venezuela, o acuzație pe care regimul de la Caracas o neagă cu tărie.

Donald Trump amenință cu o operațiune terestră

Armata americană a lovit vineri o altă ambarcațiune în apele internaționale din apropierea Venezuelei. Acesta a fost al patrulea atac cunoscut al forțelor militare americane împotriva ambarcațiunilor despre care administrația Trump susține că sunt folosite pentru traficul de droguri.

Luna trecută, Maduro i-a trimis o scrisoare lui Trump în care neagă că este implicat în traficul de droguri și se oferă să continue negocierile cu Statele Unite prin intermediul lui Grenell.

Între timp, Donald Trump a anunțat un nou atac asupra unei ambarcațiuni în largul Venezuelei și a amenințat cu o posibilă intervenție terestră împotriva traficului de droguri. „Nu mai vin pe apă, așa că acum va trebui să ne gândim la uscat, deoarece vor fi obligați să meargă pe uscat”, a spus președintele american într-un discurs ținut duminică la baza navală Norfolk din statul Virginia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE